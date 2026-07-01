La Comunidad insiste en que la regularización "atenta contra el derecho" de la UE: "Es un auténtico caos"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

BATRES 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en que el proceso de la regularización extraordinaria de personas migrantes "atenta contra el derecho" de la Unión Europea por ser "un auténtico caos".

"Sobre este proceso de regularización masiva, lo veníamos alertando desde la Comunidad de Madrid, que de hecho fue la primera en presentar el correspondiente recurso. Es un auténtico caos que no obedece las razones objetivas", ha censurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de manera extraordinaria en la localidad de Batres.

En concreto, el Tribunal Supremo ha planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras sendos recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

"Lo está recogiendo en este momento el Tribunal Supremo, que va a plantear esas cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una vez más, este Gobierno hace mal las cosas. Todo lo que toca, el Gobierno de Pedro Sánchez, lo convierte en un auténtico caos", ha criticado.