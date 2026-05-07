La Comunidad insiste en que para ser bombero funcionario de la región hay que sacarse una oposición

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, Carlos Novillo Piris, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha insistido este jueves en que si alguien quiere ser bombero funcionario lo que tiene es que presentarse y sacarse una oposición.

"Lo que no se puede es adaptar la administración a cada una de las necesidades de los trabajadores, sino al revés", ha planteado Novillo en la sesión de control de la Asamblea ante una pregunta del PSOE que reclamaba que se reconociera la categoría de bombero forestal al personal fijo de la Comunidad que está destinado para el servicio de vigilancia y extinción de incendios forestales.

El consejero ha recordado que el colectivo lleva tres años de huelga y ha apuntado que se ha reunido dos veces con sus representantes sindicales, mientras que su equipo lo ha hecho "en innumerables ocasiones". Ha apuntado que en la primera de ellas les solicitó desconvocar la huelga para poder sentarse a negociar "sin ninguna premisa ni limitación", algo que no ocurrió.

Así, ha destacado que se ha puesto sobre la mesa varias propuestas como una subida salarial, la ampliación de los contratos a 12 meses siempre que los 6 de bajo riesgo estuvieran en tareas de prevención.

"Y yo fui testigo de cómo, en la última reunión, sus representantes sindicales me dijeron, tal cual, que ellos en invierno solo contemplaban estar a 12 horas en los parques de bomberos para apoyar emergencias meteorológicas. Nada de prevención", ha afirmado Novillo, ante las quejas de parte del colectivo que se encontraba este jueves en la tribuna de invitados del hemiciclo. El consejero ha afirmado que para esta función ya hay 1.700 funcionarios y 267 se incorporan este año.

Frente a ello, el diputado del PSOE José Luis García Sánchez ha acusado a la Comunidad de "despreciar a estos trabajadores" y ha censurado que la oferta económica de "132 euros" haya sido "ridícula".

"Se ha gastado el año 2025 25 millones de euros en horas extraordinarias del cuerpo de bomberos, por falta de personal, que son 588 mil horas extraordinarias. Por tanto, señor consejero, yo creo que aquí tienen a los trabajadores, están deseando negociar, bájese del pedestal, no sea tan arrogante y negocie con ellos que falta lo hace", ha reclamado.