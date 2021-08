Comunidad insiste en que si unas actividades en fiestas locales pueden ser focos, lo "prudente" es no hacerlas

La Comunidad decidió el pasado lunes mantener la prohibición a los encierros en la región y en concreto los de 'Sanse'

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha insistido este lunes a los ayuntamientos de la región en que si determinadas actividades de las fiestas locales pueden ser focos de nuevos contagios de Covid-19, "lo prudente es no celebrarlas".

Así se ha expresado el consejero de Transportes, David Pérez, al ser preguntado por su rechazo a permitir que se celebren encierros taurinos en San Sebastián de los Reyes con motivo de la Semana en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios --del 25 al 31 de agosto--.

"Hay que ser muy responsables con las fiestas que se organizan. La situación epidemiológica va mejorando pero no se puede bajar la guardia y menos un ayuntamiento, que en general dan muestra de mucha responsabilidad", ha lanzado Pérez, quien ha puesto el foco en que no se puede "poner en riesgo" los avances en el control de la pandemia por unas actividades donde pueda "no haber el debido control".

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

Es por ello que ha hecho un llamamiento tanto a instituciones como a la ciudadanía para que "sigan extremando la responsabilidad" porque se puede poner "en peligro la salud" tanto de los asistentes como la de sus familias.

"Si la autoridad sanitaria determina que una actividad puede ser peligrosa desde el punto de vista de los contagios, lo prudente es que no se celebre", ha zanjado.

La Comunidad de Madrid ha decidido mantener la prohibición de encierros en la región y, en concreto, los que se iban a celebrar en agosto en San Sebastián de los Reyes con motivo de la Semana en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios, del 25 al 31 de agosto, aunque el municipio podrá realizar corridas de toros y otras actividades sometidas "a controles".

"Es una decisión difícil para un Gobierno que siempre ha apostado por el mantenimiento de todo tipo de actividad", afirmó el pasado lunes el consejero de Justicia, Interior y Presidencia, Enrique López, quien matizó que es una decisión que solo afecta a estas actividades y no a fiestas populares, corridas de toros o conciertos que estarán permitidos "sometidos a aforos y controles".