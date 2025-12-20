La Comunidad ironiza con que es "un gobierno extraño" que aprueba presupuestos mientras Gobierno central ni los presenta

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid ( - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha ironizado con que la Comunidad de Madrid es un "gobierno extraño" que aprueba presupuestos, mientras que el Ejecutivo central "ni siquiera los presenta".

García Martín se ha manifestado en estos términos ante los medios de comunicación desde el Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público (Citram), donde ha ensalzado la gestión del Ejecutivo autonómico para presentar unos presupuestos que en la víspera fueron aprobados en la Asamblea.

"Tenemos un Gobierno central que ya no es que no apruebe los presupuestos, es que ni siquiera los presenta, tal y como mandata la propia Constitución española", ha reprochado el portavoz autonómico, que destaca las cuentas de la Comunidad de Madrid como una herramienta para "seguir mejorando los servicios públicos".

García Martín ha destacado que estos presupuestos --dotados de más de 30.000 millones de euros-- son "los mejores" que puede tener la región, y ha lamentado que en los últimos días Vox se ha juntado en la Asamblea con "la izquierda y la ultraizquierda" para "boicotearlos".

"Vox que Más Madrid y que el Partido Socialista han boicoteado o han tratado de boicotear los mejores servicios públicos que tiene la comunidad de Madrid en este momento", ha remachado el consejero. Las cuentas incorporaron 22 enmiendas de la oposición y tres del propio Partido Popular.

La Asamblea de Madrid aprobó el viernes los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, los terceros consecutivos en esta Legislatura impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que superan en esta ocasión los 30.663 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% respecto al año anterior.