Comunidad justifica su plantón a la reunión de seguridad de San Blas porque busca "diluir" responsabilidad del delegado

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante una reunión de coordinación. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha justificado este viernes la ausencia del Ejecutivo autonómico en la reunión sobre seguridad en el parque del Paraíso de San Blas-Canillejas al considerar que él busca "diluir" la responsabilidad del delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Novillo ha defendido que corresponde al delegado adoptar medidas y reforzar dispositivos policiales ante el aumento de episodios violentos en la zona. "Pretende lavar su responsabilidad con esas reuniones", ha argumentado el consejero durante una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

La reunión, prevista para este viernes, fue impulsada por Martín tras el asesinato esta semana de un joven de 20 años en el parque del Paraíso, un crimen que se investiga por su posible vinculación con el tráfico de drogas y que ha vuelto a poner el foco sobre la inseguridad denunciada por vecinos de la zona.

Novillo ha insistido en que la Comunidad participa habitualmente en las juntas locales de seguridad, pero ha remarcado que en este caso "hay una competencia clara" de la Delegación del Gobierno. "Tiene que tomar medidas, planificar dispositivos y anticiparse", ha sostenido.

El titular regional de Interior ha vinculado además los últimos apuñalamientos y sucesos violentos con el tráfico de drogas y ha advertido de que la falta de presencia policial está incrementando tanto la sensación subjetiva de inseguridad como la comisión de delitos en las calles.

"La disuasión es fundamental", ha señalado Novillo, quien ha defendido que Madrid sigue siendo una región "muy segura" en comparación con otros territorios, aunque ha avisado de que esos estándares "cuestan muchos años conseguirlos y muy poco perderlos".

Durante la entrevista, el consejero también ha acusado al delegado del Gobierno de centrarse en la confrontación política con el Ejecutivo madrileño en lugar de ejercer labores de coordinación en seguridad.

Pese a las críticas, Novillo ha reivindicado el trabajo de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales y ha destacado el esfuerzo de los ayuntamientos para reforzar plantillas y capacidades operativas ante el aumento de la preocupación vecinal.