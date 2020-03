La Comunidad lanza una compra de medio millón de euros de obras de arte de galeristas y artistas madrileños

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha anunciado este martes que el Gobierno regional ha lanzado este mismo día una convocatoria para realizar una compra de medio millón de euros de obras de arte de galeristas y artistas madrileños.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, donde ha indicado que las obras servirán para "ayudar a ese tejido cultural y para enriquecer todavía más la colección" del CA2M, de Móstoles.

Rivera de la Cruz ha repasado todas las iniciativas de la Consejería de Cultura y Turismo para ofrecer a los madrileños plantes culturales y turísticos durante el confinamiento, como el espacio de creación virtual 'La cuarta sala del Canal' y el resto de las propuestas que se enmarcan en #SinSalirDeCasa, con rutas turísticas virtuales, préstamo de libros y películas a través del portal eBiblio, entre otras.

La consejera, que ha dicho que no se puede hablar de cifras de afectación en la actividad turística por el coronavirus hasta que no acabe la crisis sanitaria, ha calificado de "excepcional" la respuesta de la hostelería madrileña, que ha ofrecido sus hoteles para convertirlos en hospitales, para que descansen los sanitarios y hasta 14 que se han ofrecido a quedarse de guardia para alojar a viajeros que no han podido regresar a sus lugares de origen, personal de embajadas, transportistas, entre otros.

Por otro lado, ha considerado que en los meses después de la pandemia "va a haber que hacer una apuesta de turismo nacional", y ha abogado por quedarse en España.