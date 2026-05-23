La Comunidad lanzará dos campañas para atraer al turista nacional con atención a zonas rurales y oleoturismo y deporte

Oleoturismo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid lanzará dos campañas publicitarias dirigidas a atraer visitantes nacionales a la región que estarán centradas en la promoción de Mad Rural y de las experiencias turísticas especializadas, entre ellas el enoturismo, el turismo deportivo y la oferta gastronómica y cultural.

Para ello, el último Consejo de Gobierno ha aprobado esta misma semana una inversión de 1,7 millones de euros para desarrollar esta iniciativa con la que se continúa reforzando el posicionamiento de la región como destino turístico y vacacional de referencia, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que busca favorecer una distribución más equilibrada de los flujos turísticos, incrementar las pernoctaciones y fomentar la desestacionalización de las visitas, mejorando al mismo tiempo la experiencia del viajero.

En concreto, se destinarán 885.000 euros a la difusión en medios online de los destinos Patrimonio Mundial (Alcalá de Henares, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial y el Hayedo de Montejo), el Camino de Santiago en Madrid o productos especializados como enoturismo, oleoturismo, cicloturismo o turismo de agua, además de nuevas ofertas de alojamiento en campings.

Esta campaña se desarrollará en soportes digitales del 1 al 15 de julio y del 15 de septiembre al 30 de noviembre de este año.

Por otra parte, Mad Rural se promocionará de mayo a junio de 2026 en canales tradicionales de prensa, televisión y radio. El importe, cercano a los 900.000 euros, busca que los visitantes potenciales descubran zonas distintas.

Los mensajes girarán en torno al disfrute de la naturaleza, el patrimonio histórico, la gastronomía y actividades como el turismo activo y el enoturismo. Se trata de un proyecto que agrupa las Sierras Norte, Oeste y de Guadarrama y la zona de Las Vegas y la Alcarria madrileña, las cuales suman 110 municipios.

En este caso, el objetivo es presentar estas áreas rurales como destinos donde encontrar la esencia de la región y experiencias que muchas veces no están en el imaginario del potencial visitante.

Más de 3,5 millones de los 15,4 millones de turistas que visitaron la Comunidad de Madrid en 2025 se alojaron fuera de la capital, lo que supone un 23,2% del total de viajeros. Además, el 27,2% de ellos fueron internacionales, cerca de un millón de visitantes.

El número de turistas internacionales que pernoctan fuera de la capital está creciendo a un mayor ritmo, Mientras que las cifras en la capital se mantuvieron prácticamente estables entre 2024 y 2025, con un ligero incremento del 0,3%, en el resto de municipios de la región aumentó un 2,6% durante el mismo periodo.