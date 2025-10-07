La Comunidad limitará el terreno para plantas fotovoltaicas a fin de proteger los cultivos de vid y olivo

Archivo - Placas solares en el complejo tecnológico de Móstoles, a 15 de diciembre de 2023, en Móstoles, Madrid (España). Los paneles solares fotovoltaicos están formados por celdas capaces de convertir la luz solar en energía eléctrica. España es uno de - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Carga contra la planificación eléctrica del Gobierno, que podría perjudicar la construcción y proyectos de centros de procesamiento de datos

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha explicado que el Ejecutivo regional reducirá a un 4% el terreno de la región disponible para la instalación de plantas fotovoltaicas en una maniobra encaminada a proteger los cultivos tradicionales de vid y olivo en la región, así como para salvaguardar el conocido como 'mosaico agrícola-ganadero forestal'.

Novillo ha aprovechado un desayuno informativo en la sede de la Consejería para ampliar esta iniciativa ya anunciada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso en el Debate del Estado de la Región y que consiste en buscar un equilibrio entre la necesidad de las energías renovables y el cuidado del entorno rural.

El Ejecutivo autonómico ha realizado un estudio de tierras donde sí es posible instalar plantas fotovoltaicas sin que esto vaya en detrimento de cultivos productivos de vid y olivo, que además de su beneficio a la economía regional, también sirven como "discontinuidad en el terreno forestal" y en ocasiones "ayudan a poder detener los incendios".

A pesar de que esta iniciativa impedirá la instalación de plantas fotovoltaicas en el 96% restante del territorio madrileño, Novillo ha señalado que queda en cierto modo compensado con el autoabastecimiento, un aspecto en el que la Comunidad de Madrid ha descrito como puntera.

Para la designación de las zonas en las que se permitirá la instalación de plantas de energía renovable, Novillo ha señalado que se han tenido en cuenta criterios de interés comunitario, se han estimado las superficies agrícolas y priorizado el no perder cultivos de vid y olivo, zonas de interés arqueológico y también de concesiones mineras.

PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA 2025-2030

Por otro lado, Novillo ha recuperado la planificación eléctrica del Gobierno central, con la que la Comunidad de Madrid ya ha expresado su desacuerdo por la posibilidad de que pudiera ir en detrimento de la construcción de hasta 60.000 viviendas en el sureste de la región. Este asunto llevó al consejero a reunirse con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ante quien reconoció las preocupaciones de la región y avisó de alegaciones.

Más allá de la construcción de estas miles de viviendas que podrían verse amenazadas, Novillo ha hecho especial hincapié en los Centros de Procesamiento de Datos (CPD). La Comunidad de Madrid ya tenía acordado algunos proyectos, de los que en torno a una veintena no podrán llevarse a cabo debido a las limitaciones de suministro que prevé el Gobierno central porque, según el consejero, no son su prioridad.

Novillo ha reconocido que estos centros suelen ir acompañados de un gran consumo energético y también de recursos hídricos, si bien ha incidido en que "cada vez son más efectivos". Además, ha señalado que son una apuesta de futuro de la que España podría verse beneficiada, pues por el país pasan los "troncales de datos" entre Europa y el continente Americano. "Vamos a perder una oportunidad", ha advertido.

Sobre el abastecimiento energético, el consejero ha abogado una vez más por impedir el cierre de la central nuclear de Almaraz, haciendo en este punto un alegato en favor de este tipo de energía, la cual dice que está siendo protegida en los países que cuentan con ella y que, otros que no disponen de centrales --como Polonia-- están buscando instalarlas.