La Comunidad de Madrid cambiará el nombre de las estaciones de Metro de Los Espartales (L12) y Sierra de Guadalupe (L1)

La Comunidad de Madrid cambia el nombre de la estación de Metro de Los Espartales por Los Espartales-Coliseum - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cambiará el nombre de las estaciones de Metro de Los Espartales, en la Línea 12, y Sierra de Guadalupe, en la Línea 1, que pasarán a denominarse Los Espartales-Coliseum y Sierra de Guadalupe-Universidad, con el objetivo de facilitar su identificación con estadio del Getafe Club de Fútbol y con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), respectivamente.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, la estación de Los Espartales incorporará de este modo la referencia al Coliseum para indicar que se trata de la parada más próxima al recinto deportivo. Esta nueva denominación entrará en vigor coincidiendo con el inicio de la temporada de LaLiga.

Además del cambio de nombre, la estación contará con una decoración especial diseñada por el Getafe CF en colaboración con la Federación de Peñas del club. Entre los elementos previstos figuran distintos motivos identificativos de la entidad azulona y de su afición, así como la letra del himno del equipo, que podrá leerse en las escaleras de acceso.

"Hoy es un día para estar muy contentos y sobre todo para felicitar a las peñas y a toda la afición del Getafe porque lo han conseguido. Llevaban mucho tiempo pidiendo que el Coliseum estuviera presente también en el nombre de su estación de metro y desde la Comunidad de Madrid hemos querido escucharles y hacer realidad esa reivindicación", ha destacado el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, en declaraciones remitidas a la prensa.

En este sentido, ha subrayado que el Coliseum es "mucho más que un estadio" para los aficionados del Getafe. "Es su casa, forma parte de la identidad de la ciudad y ahora también va a estar presente en su metro", ha señalado.

Por su parte, la estación de Sierra de Guadalupe pasará a llamarse Sierra de Guadalupe-Universidad para destacar su proximidad al Campus Sur de la UPM. En este caso, el cambio será efectivo en las próximas semanas.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha explicado que este tipo de modificaciones conlleva la actualización de la señalización de la red, la información de los trenes, la megafonía de las estaciones y los planos del suburbano, entre otros elementos. Los trabajos para incorporar las nuevas denominaciones comenzarán la noche anterior a su entrada en funcionamiento.

OTROS CAMBIOS DE NOMBRE EN METRO

No es la primera vez que Metro de Madrid modifica el nombre de una estación para facilitar su identificación. Entre los cambios realizados en los últimos años figuran el de Metropolitano, que pasó a denominarse Vicente Aleixandre para evitar confusiones con Estadio Metropolitano.

También destaca el de Atocha, rebautizada como Estación del Arte por su cercanía al denominado Paseo del Arte; y el de Atocha Renfe, que recuperó la denominación de Atocha tras la liberalización del transporte ferroviario.

La estación de Los Espartales, situada en el municipio de Getafe e inaugurada en 2003, registra más de 1,7 millones de viajeros al año. Por su parte, Sierra de Guadalupe, abierta al público en marzo de 1999, contabiliza alrededor de 6,8 millones de usuarios anuales.