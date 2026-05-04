La Comunidad de Madrid explora la geotermia de alta entalpía como nueva fuente de energía

Investigación sobre geotermia. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid investiga la geotermia de alta entalpía, una energía "renovable e inagotable" que se puede producir todo el día sin "depender del sol ni del viento" y aprovecha el calor subterráneo a temperaturas superiores a 150 Cº.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, ya han firmado dos de los cinco permisos del proyecto 'Cibeles', que abarca los términos municipales de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos y San Agustín del Guadalix. Se apuesta así por "una fuente de energía constante que garantiza estabilidad a la red eléctrica".

Hasta ahora, la exploración de la geotermia se había circunscrito a las Islas Canarias, donde el vulcanismo activo explica las elevadas temperaturas del subsuelo. Sin embargo, la autorización hace de Madrid la primera región peninsular en trabajar con ella.

La capital, en comparación, tiene un contexto geológico distinto: no tiene volcanes, pero cuenta con elementos radiogénicos en el basamento granítico y una cuenca profunda, donde el calor se acumula por el espesor de los sedimentos.

Las autorizaciones han sido cedidas a la empresa Technology Metals Europe, filial española de la compañía australiana Energy Transition Minerals. Esta evaluará la viabilidad técnica y económica de los yacimientos profundos del subsuelo madrileño, que podrían aportar "beneficios estratégicos, económicos y ambientalesas a la región", ha desgranado la Comunidad.

La concesión de estos permisos se realizaron conforme a la legislación minera, para garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad, protección del medioambiente y ordenación del territorio.

Asimismo, los trabajos de investigación pasarán por controles y autorizaciones perceptivas en cada una de sus fases, para "compatibilizar la actividad con los valores naturales y urbanísticos del entorno".

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca "reforzar su compromiso con la industria, la innovación y el aprovechamiento responsable de loso recursos naturales, fomentando la actividad investigadora y el conocimiento geológico como base para futuras decisiones en esta materia".

Afirman que si la investigación confirma la viabilidad del recurso, la región "podrá hacer frente a sus crecientes necesidades energéticas con una fuente limpia y constante" y "abrirá un camino para otras cuencas sedimentarias".