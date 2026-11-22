Archivo - El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prepara para 2027 una exposición temporal dedicada a Antínoo, el joven vinculado al emperador romano Adriano que acabó convertido en un mito de la Antigüedad, que reunirá esculturas, piezas arqueológicas, reproducciones y recursos audiovisuales en el Museo Arqueológico y Paleontológico regional (MARPA), ubicado en Alcalá de Henares.

Así lo avanzó este viernes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, donde destacó esta futura muestra sobre quien definió como "un mito en la historia del arte occidental" y "un ejemplo de estética, pasión y amor".

Según recoge la memoria del proyecto de Presupuestos regionales para 2027, consultada por Europa Press, la exposición se instalará en el Patio de Cristales del museo y abordará la relevancia histórica, cultural y artística de Antínoo en el contexto del Imperio romano.

En concreto, la muestra analizará la construcción del mito en torno a esta figura, desde su relación con el emperador Adriano hasta su posterior divinización y la difusión de su imagen por distintos territorios del mundo romano.

Para ello, el recorrido expositivo incorporará piezas arqueológicas, esculturas, reproducciones y distintos recursos audiovisuales que permitirán contextualizar su representación en la Antigüedad y su recepción a lo largo de la historia del arte, con especial atención a su influencia en la cultura contemporánea.

La programación también contempla la elaboración de un catálogo científico de la exposición, que incluirá ensayos de especialistas, fichas detalladas de las piezas expuestas, material gráfico y una revisión actualizada de los estudios sobre Antínoo.

UN MITO DEL ARTE OCCIDENTAL

Antínoo, originario de Bitinia, actual Turquía, fue un joven estrechamente vinculado al emperador Adriano que murió ahogado en las aguas del río Nilo, en el año 130 d. C., según recoge el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET). Tras su muerte, fue divinizado y su culto se expandió por distintas provincias del Imperio romano.

Su figura se convirtió en uno de los modelos de belleza de la escultura romana y su imagen ha perdurado durante siglos en numerosas representaciones artísticas. Entre las instituciones que conservan esculturas relacionadas con Antínoo se encuentran el Museo del Prado y el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

La futura exposición se enmarca en la programación del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que contará en 2027 con una partida de 1.029.073 euros para distintas exposiciones y actividades.

Esta dotación incluye los gastos de montaje, transporte de piezas, comisariado y difusión de la muestra sobre Antínoo, además de otras actuaciones como la ampliación de la exposición 'Dientes de sable', las visitas guiadas a los yacimientos del Parque del Valle de los Neandertales y otras actividades divulgativas del museo.

La programación del centro contempla también la continuidad de 'Visigodos en Madrid', inaugurada este mes de noviembre y que podrá visitarse hasta septiembre de 2027.