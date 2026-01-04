La Comunidad de Madrid se prepara para la nieve y activa la situación operativa 0 de su Plan de Inclemencias

Archivo - Nieve en el Puerto de Cotos, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se prepara para la llegada de la nieve durante esta noche y el lunes y ha activado la situación operativa O de su Plan de Inclemencias Invernales ante la activación del aviso amarillo por nevadas que se ha ampliado también a la zona metropolitana y Henares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por nevadas al área metropolitana de Madrid de cara al lunes 5 de enero con previsión de nieve en cotas bajas y con acumulados de hasta 2 centímetros.

En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche hasta las 10 horas. Según ha informado Emergencias Madrid, la ciudad ha activado también el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en su nivel de alerta y seguimiento (situación operativa 0) y recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos a zonas afectadas

Según señaló Emergencias 112 Comunidad de Madrid, para este domingo se mantiene el aviso amarillo por nieve en la Sierra entre las 15 y las 24 horas, y seguirá activo el lunes hasta las 10 horas con acumulados de hasta 5 centímetros. Además, la Sierra estará también en aviso amarillo por bajas temperaturas que podrán alcanzar los -7ºC hasta las 9 horas.