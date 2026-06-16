La Comunidad de Madrid registra una deuda pública de 40.574 millones en el primer trimestre, el 12% del PIB

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La deuda pública en la Comunidad de Madrid se ha situado en los 40.574 millones de euros en el primer trimestre del año 2026, el 12% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos publicados este martes por el Banco de España.

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el primer trimestre la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 346.910 millones de euros (20,3% del PIB), con un crecimiento interanual del 2,6%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,4%, seguida de la Región de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).

Desde el Gobierno regional han destacado en un comunicado que la región lidera el ranking con la menor deuda en relación al PIB de todas las regiones sin régimen especial. Además, se sitúa 8,3 puntos por debajo de la media nacional(20,3%).

A lo largo del último año, el descenso en la Comunidad de Madrid ha sido de 0,4 puntos, pasando del 12,4% al 12%. Con respecto al resto de comunidades autónomas, este indicador es 2,3 veces menor que Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).

"El control de gasto del Gobierno madrileño ha merecido el reconocimiento de las principales agencias de rating internacionales como S&P, Moody's, Fitch y DBRS, que otorgan la misma calificación crediticia a la Comunidad de Madrid que al Reino de España", han remarcado.

DATOS NACIONALES

La deuda de las administraciones públicas se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.125 millones de euros, un 4,3% más respecto al primer trimestre del año pasado, al tiempo que registró un incremento de 41.276 millones respecto al cuarto trimestre de 2025, un 2,4% más.

Con estos crecimientos registrados en este primer trimestre del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.