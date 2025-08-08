La Comunidad de Madrid roza el medio millón de empleados en el sector turístico en el segundo trimestre de 2025

Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social en la rama turística en la Comunidad de Madrid, que aglutina hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos, se incrementó en 8.768 personas en el segundo trimestre de 2025 hasta situarse en 499.249 empleados, lo que supone un incremento del 8,3% con respecto al mismo periodo de 2024, según los datos ofrecidos este martes por Turespaña, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.

En concreto, de los 499.249 trabajadores afiliados a hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos en la región madrileña entre los meses de abril y junio un total de 437.486 son asalariados, un 11% más que hace un año, y 61.763 son autónomos (-7,8%).

De esta forma, el empleo vinculado a la actividad turística en la Comunidad de Madrid supone el 16,5% del total de afiliados en el conjunto del país. En su mayor parte son asalariados (87,6% del total) frente a los autónomos (12,4%).

A nivel nacional, el empleo turístico supera, por primera vez fuera de lo que se considera temporada alta, la cifra de tres millones de ocupados. En el segundo trimestre de 2025, el sector ha registrado 3.024.347 trabajadores ocupados, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo de 2024.

Entre abril y junio de 2025, las actividades vinculadas al turismo registraron 58.563 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 13,6% del empleo total de la economía española. Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 8%, 1,2 puntos porcentuales menos que la del mismo trimestre del año anterior. En la economía nacional la tasa de paro se situó en el 10,3%.

Por comunidades autónomas, en este periodo aumentó el número de ocupados en once de las comunidades autónomas, entre las que se encuentran la Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Canarias, y descendió en el resto, entre las que se encuentran la Comunidad Valenciana y Baleares.

En el conjunto de la economía el número de ocupados evolucionó favorablemente en todas las comunidades excepto en el País Vasco. Las comunidades con mayor número de flujos turísticos (Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana, y la Comunidad de Madrid) son, a su vez, las que generan más ocupados en el sector, aglutinando conjuntamente en el segundo trimestre del 75,9% del total de ocupados en el sector.

SIGUE CRECIENDO LA CIFRA DE ASALARIADOS

En este segundo trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en hostelería. Así, en este subsector descendieron un 1,3% los ocupados, debido a la evolución negativa de los servicios de comidas y bebidas (-0,5%) y los servicios de alojamiento (-3,5%). En agencias de viaje la variación fue, en cambio, positiva, del 8,7%, al igual que en el transporte de viajeros (un 4,6% más).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2.578.949, registrando un notable aumento interanual del 4,2%. Continúan así las subidas interanuales de los dieciséis trimestres anteriores. Estos asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (8,1%) y en hostelería (1,4%), así como otras actividades turísticas (9,9%). En hostelería disminuyeron tanto los servicios de alojamiento, pero aumentaron de comidas y bebidas.

Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un incremento del 13,1%. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 85,3%, 1,8 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre del año anterior.

Los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (84,2%) han aumentado un 4,6% interanualmente, lo que supone la decimosexta subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un aumento del 2,4%. En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) en el sector turístico fue del 15,8%, 0,3 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior. En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 75,2% del total de asalariados y aumentaron un 4,3%.