La Comunidad mantendrá un diálogo abierto con sindicatos mayoritarios de Infantil sobre las condiciones laborales

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia y U - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantendrá un diálogo abierto con los sindicatos mayoritarios de la Educación Infantil --FSIE, USO, UGT y CC.OO-- sobre las condiciones laborales de los trabajadores, en su mayoría mujeres, hasta alcanzar un acuerdo.

Así lo ha manifestado este viernes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ante los medios de comunicación al ser preguntada por las reivindicaciones de los profesionales, que continúan protestando.

En la tercera semana de huelga indefinida de los trabajadores en la región, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, organizadora de las movilizaciones, ha reclamado una reunión con la consejera para trasladar sus reivindicaciones.

Sobre esta cuestión, Zarzalejo ha insistido en que es "absolutamente falso" que el Gobierno regional "no se ha reunido con la plataforma". Ha detallado que fue el pasado 25 de marzo cuando tuvieron un encuentro con la plataforma para "escuchar sus reivindicaciones".

"A partir de esa reunión, nos pusimos a trabajar y ver de qué manera podíamos ayudarles a solucionar sus reivindicaciones, a mejorar sus condiciones salariales y atender todas estas necesidades que nos plantearon", ha defendido.

Al hilo, la máxima responsable de la educación madrileña ha recordado que también se han reunido con los sindicatos mayoritarios porque "son los representantes de las trabajadoras, que han sido elegidos para sentarse en las mesas de negociación".

"Son los que tienen esa capacidad de firmar posibles acuerdos. Pero que quede claro que hemos escuchado y hemos atendido a la plataforma en primer lugar, siendo la primera administración pública que lo ha hecho, antes que el Ministerio, el Ayuntamiento de Madrid y cualquier otra administración", ha insistido.

COMPROMISO DE BAJAR RATIOS EN TODAS LAS ETAPAS

Por otro lado, la consejera ha defendido que el Gobierno regional es "totalmente sensible" a sus reivindicaciones y se ha comprometido a gestionar "dentro de sus posibilidades". Ha destacado que Madrid "ha demostrado que tiene un compromiso firme en bajar las ratios en todas las etapas educativas".

"De hecho lo llevamos haciendo ya varios cursos académicos. Esta semana ha salido el proyecto aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y la Comunidad de Madrid ya lo ha cumplido. O sea, vamos dos cursos académicos por delante", ha detallado.

Si ese proyecto se aprueba en el Congreso de los Diputados y llega a aplicarse, la Comunidad de Madrid "ya habrá aplicado la ratio en toda la Secundaria y en Primaria". "Queda claro con hechos que la Comunidad de Madrid está absolutamente comprometida y está haciendo todo ello en bajadas de ratios", ha subrayado.

En el caso del primer ciclo de la Educación Infantil, hasta 2020 la Comunidad de Madrid tenía la competencia para regular las ratios, pero tras la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), ya no puede modificar las ratios.

"Si quisiéramos modificar nuestro decreto, que la Comunidad de Madrid es del año 2008, que es cuando teníamos la competencia, no podemos hacerlo. Porque si yo modifico ese decreto, el siguiente paso es que me lo van a recurrir por delimitación competencial", ha subrayado.

MEJORAS SALARIALES

En cuanto a los salarios, la consejera ha recordado que los trabajadores de la Administración Pública, que dependen del Gobierno regional, "ya tienen una subida salarial acumulada del 11%, porque se le ha subido el salario al igual que a cualquier empleado público".

"Las trabajadoras que son asalariadas de las empresas que gestionan las escuelas infantiles, ahí su régimen jurídico de aplicación es el convenio colectivo nacional sectorial que los mismos agentes sociales negociaron el año pasado. Es que no hace ni un año de ese convenio", ha remarcado.

Ese convenio cuenta con dos tablas salariales, unas para los contratos que están en vigor y otras para los nuevos. "Nosotros tenemos dos tipos de contratos, unos del 2010 que se prorrogan, pero se van actualizando anualmente conforme al IPC, y los nuevos que estamos gestionando ahora mismo, que estamos licitando y que ya van con los nuevos módulos de financiación", ha argumentado.

En este sentido, ha destacado el incremento de más del 57% de los módulos para que las empresas "tengan financiación suficiente y adecuada para que puedan actualizar los salarios". Ha añadido que "no es de recibo que estas trabajadoras, que hacen una labor tan importante con los niños, tengan unos salarios al nivel del salario mínimo interprofesional".

"Desde luego nuestras trabajadoras tienen salarios que están muy por encima de lo que reflejan esos convenios, pero dentro de la negociación colectiva, quien negocia es la patronal y los sindicatos. La Administración no tiene nada que decir", ha recalcado.

LEGISLAR

Por todo ello, Zarzalejo ha vuelto a exigir a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que convoque la Conferencia Sectorial con todas las comunidades autonómicas y hacer la regulación "para establecer un marco común único para toda España y dignificar a estas trabajadoras como hay que hacerlo por ley".

Asimismo, ha reclamado establecer un marco de financiación "adecuado y suficiente" para todas las comunidades autónomas. Considera que no puede legislarse "a golpe de decreto" y que no se escuche a las comunidades autónomas.

"No puede ser que nos estén imponiendo día a día un coste económico que solo soportamos las comunidades autónomas. Esto es totalmente insostenible. En el tema de la jornada electiva, va a suponer al año que viene nada menos que 432 millones para la Comunidad de Madrid. Lo que tienen que entender los ciudadanos de Madrid es que de 10 euros, 8 nos lo quita el Estado y no nos da ninguna financiación", ha censurado.

En esta línea, la consejera madrileña ha remarcado que las comunidades autónomas "ya no soportan financiar y sacrificar tantos recursos económicos porque los Presupuestos Generales son finitos y no se pueden extender tanto cada vez que el Gobierno y a cualquier ministro se le ocurre hacer un anuncio de propaganda, que viene tarde".