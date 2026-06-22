La Comunidad mantiene activo el nivel de "riesgo alto" por calor

Archivo - Archivo.- Un termómetro indica la temperatura - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene activo el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en toda la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que apunta a máximas superiores a los 40 grados centígrados para los próximos días.

En concreto, se mantiene activo el nivel 2 del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor' en todo el territorio de la comunidad ante una previsión que superará los 40ºC en la zona Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste este lunes y martes.

Este plan preventivo tiene por objetivo minimizar las consecuencias para la salud de las altas temperaturas, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños.

Según el último boletín, este lunes se llegará a 40,3°C en la zona Metropolitana y Henares y a 40,6°C en Sur, Vegas y Oeste, mientras que en la Sierra los termómetros marcarán máximas de 37,6°C.

Para la jornada del martes, las previsiones apuntan que se alcanzarán los 40,4ºC en la zona Metropolitana y Henares y a 40,7 °C en Sur, Vegas y Oeste. En el caso de la Sierra, las máximas previstas llegarán a los 38°C.

Finalmente, el miércoles las máximas previstas serán de 39,8°C en la zona Metropolitana y Henares, de 39,9°C en Sur, Vegas y Oeste y de 37,5°C en la Sierra.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes en toda la Comunidad de Madrid el aviso naranja por altas temperaturas, que podrían llegar a alcanzar los 41ºC en la zona Sur, Vegas y Oeste.

El aviso estará activo en las horas centrales del día, desde las 13 hasta las 21 horas, en vista de que se alcancen temperaturas de 37ºC en la Sierra, 40ºC en el área Metropolitana y Henares, y 41ºC en el sur, según la previsión de la Aemet.

Este fenómeno se enmarca dentro de la primera ola de calor del verano anunciada por el organismo, que el martes mantendrá el aviso naranja en toda la región y misma franja horaria por temperaturas similares.

RECOMENDACIONES

En este contexto, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, para mantener una correcta hidratación, al tiempo que aconsejan evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Asimismo, se aconseja proteger la vivienda del calor mediante el cierre de persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día.

Durante los momentos de mayor temperatura, se insta a permanecer en casa y refrescarse con paños húmedos o duchas, así como optar por una alimentación ligera basada en frutas, verduras, gazpachos y ensaladas, en línea con la dieta mediterránea.

Igualmente, se insiste en la necesidad de protegerse del sol en las horas centrales del día con ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar para prevenir insolaciones y cáncer de piel. También se a la prudencia para evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos en las horas de más calor. En el caso de personas en tratamiento médico, recomiendan acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Además, se remarca la importancia de extremar las precauciones en bebés y niños pequeños, así como de prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas, para lo que aconsejan el apoyo de familiares, vecinos o, en su defecto, la intervención de los servicios sociales municipales.