La Comunidad mantiene activo el nivel de "riesgo alto" en Sur, Vegas y Oeste aunque las máximas bajarán de 39º

Archivo - Una mujer hacer ejercicio en Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene activo el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la zona de Sur, Vegas y Oeste ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días aunque las máximas bajarán de 39º.

En concreto, en esta zona sigue activo en la región el nivel 2 del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor', mientras que en el resto de la región se rebaja la alerta a nivel 1 de "precaución".

Este plan tiene por objetivo minimizar las consecuencias para la salud de las altas temperaturas, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños,

Según el último boletín, este jueves se podrán alcanzar los 38,8°C en la zona Sur, Vegas y Oeste y los 38,7ºC en el área Metropolitana y del Henares. Por su lado, en las zonas de la Sierra los termómetros marcarán máximas de 36,7ºC.

Para la jornada del viernes, las previsiones apuntan que se marcarán los 36,1ºC en Sur, Vegas y Oeste y se alcanzarán los 36°C en la zona Metropolitana y Henares. En el caso de la Sierra, las máximas previstas llegarán a los 34,4°C.

Finalmente, el sábado las máximas previstas serán de 38,2°C en Sur, Vegas y Oeste y de 38,3ºC en la zona Metropolitana y Henares, mientras que llegarán a 36,1°C en la Sierra.

RECOMENDACIONES

En este contexto, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, para mantener una correcta hidratación, al tiempo que aconsejan evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Asimismo, se aconseja proteger la vivienda del calor mediante el cierre de persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día.

Durante los momentos de mayor temperatura, se insta a permanecer en casa y refrescarse con paños húmedos o duchas, así como optar por una alimentación ligera basada en frutas, verduras, gazpachos y ensaladas, en línea con la dieta mediterránea.

Igualmente, se insiste en la necesidad de protegerse del sol en las horas centrales del día con ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar para prevenir insolaciones y cáncer de piel. También se a la prudencia para evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos en las horas de más calor. En el caso de personas en tratamiento médico, recomiendan acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Además, se remarca la importancia de extremar las precauciones en bebés y niños pequeños, así como de prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas, para lo que aconsejan el apoyo de familiares, vecinos o, en su defecto, la intervención de los servicios sociales municipales