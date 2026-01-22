La Comunidad muestra a Baleares sus Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas, que enseñan a más de 400 alumnos

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, visita el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas (CIEM) Federico Moreno Torroba de la capital junto a su homólogo isleño, Antoni Vera. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha mostrado el funcionamiento de sus Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas, que enseñan a un total de 475 alumnos, al Gobierno de Baleares, que se ha interesado por este modelo con el objetivo de implantarlo en el próximo curso.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado este jueves el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas (CIEM) Federico Moreno Torroba de la capital junto a su homólogo isleño, Antoni Vera. La región también cuenta con el centro Padre Antonio Soler.

Actualmente, el centro Federico Moreno Torroba tiene 150 estudiantes matriculados en el modo integrado en 23 especialidades, como el acordeón, arpa, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta de pico, flauta travesera, guitarra, instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, viola da Gamba, violín, violonchelo.

"Es una forma de facilitar a los alumnos que combinen ambos tipos de estudio porque de otra forma los alumnos se ven obligados a ir por la mañana a un sitio y por la tarde a otro. De esta forma , no pierden tiempo en desplazamientos y garantizamos un nivel de éxito muy alto. De hecho, los alumnos de estos centros suelen tener un resultado muy alto en la PAU", ha subrayado Viciana.

La calificación media de sus alumnos que participan en la fase voluntaria de acceso a la universidad es muy elevada, lo que les permite cursar estudios de grado o posgrado en instituciones tan importantes como la Juilliard School de Nueva York o el Mozarteum de Salzburgo.

Por su parte, Vera ha señalado que tienen pocos centros de este estilo y que buscan ampliarlos, por lo que se han interesado por el modelo que ha apostado la Comunidad de Madrid. Ha añadido que estos centros son de "referencia" por sus buenos resultados.

"Tenemos que colaborar y tenemos que ver cuáles son los centros o los estudios que funcionan mejor en España porque nosotros queremos la excelencia académica en Baleares. Necesitamos ver de los mejores, en este caso Madrid es de los mejores y queremos ver un poco el funcionamiento para implantar algo parecido", ha recalcado.