La Comunidad muestra su "preocupación" por subida en cesta de la compra y reprocha a Sánchez el aumento de la inflación

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que cada vez a más madrileños les "preocupa" la subida de precios en la cesta de la compra y le ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el aumento de la inflación.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en la firma de un convenio con Plena Inclusión Madrid, después de conocerse los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestran que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,7% en Madrid en diciembre en tasa interanual, casi un punto más que la media nacional, que se situó en el 2,9%.

"Son datos de crecimiento del IPC que vienen a acumularse a todo el crecimiento de la inflación desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno", ha valorado el consejero.

Así, ha avisado de que las familias han perdido poder adquisitivo y que la subida de los precios en la cesta de la compra se ha "comido con creces" toda la subida salarial en los últimos años.

Por ello, García Martín ha indicado que a los madrileños les "preocupa mucho" este asunto, con productos más caros y un Gobierno de la nación "que no está haciendo absolutamente nada" al respecto.

Con el dato de diciembre, los precios encadenan siete meses de subidas en la región. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,7%.

De forma anual, los precios subieron especialmente en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,9% más; bebidas alcohólicas y tabaco, un 5% más; restaurantes y hoteles, un 5% más; y otros bienes y servicios, un 4,3% más.