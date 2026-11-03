La Comunidad se niega a adoptar acuerdos con el comité de huelga que supongan "la quiebra" del sistema educativo

Profesores en huelga hacen una acción de protesta y cortan una calle, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid iniciaba el pasado, 14 de octubre, una huelga indefinida para reclamar más - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha sostenido que "no puede adoptar ningún acuerdo" con el comité de huelga de la educación pública madrileña que suponga "la quiebra del sistema educativo madrileño" cuando se cumplen 16 jornadas de paros.

"Yo no sé si estas plataformas y sindicatos convocantes se han parado a valorar económicamente lo que suponen sus reivindicaciones", ha trasladado Zarzalejo, en declaraciones a los medios, durante su visita este martes a Imdea Nutrición, donde ha asegurado que desde la Consejería lo han valorado y es "totalmente inasumible".

En este sentido, ha insistido en que hay mesas de negociación con los sindicatos del comité y hay un acuerdo sectorial firmado por esos mismos sindicatos que han convocado el paro indefinido.

"Ya llevamos 13 reuniones en apenas un año de vigencia del acuerdo", ha defendido Zarzalejo, que además ha recordado que han abierto una nueva mesa de negociación para definir la carrera docente horizontal y ya ha habido cuatro reuniones.

DECIMOSEXTA JORNADA DE HUELGA

En sus declaraciones también ha hecho alusión también al corte que han provocado más de un centenar de profesores este martes en la A-42, a la altura del Puente de Praga, sobre la calle Antonio López, en el arranque de la cuarta semana de movilizaciones educativas.

Respecto a esta acción en la decimosexta jornada de huelga, la mandataria de la educación madrileña ha manifestado que el corte perjudica a "quien no tiene ninguna responsabilidad" como son los trabajadores, que "lo único" que quieren es llegar a tiempo a su trabajo, o a los estudiantes, que están en final de etapa educativa.

"El derecho de huelga es legítimo, pero nunca puede trasvasar el derecho de otras personas como las de hoy que acudían a su puesto de trabajo o de nuestros niños que desde luego tienen todo el derecho a garantizarse su educación y acabar sus etapas educativas en este curso académico sin tener ningún tipo de retroceso en su formación", ha remarcado.

LA HUELGA DE UNIVERSIDADES COMIENZA ESTE MIÉRCOLES

Por otra parte, las plataformas de las seis universidades públicas de la región inician este miércoles una huelga de dos días para criticar "la infrafinanciación" en el sector. Al hilo, la consejera ha defendido que el acuerdo de financiación plurianual firmado en mayo entre el Gobierno regional y los rectores de las seis universidades fue "histórico".

"Ahora ocho meses después nos vienen a decir que ese acuerdo no es suficiente, con 14.800 millones, el presupuesto de la consejería solo para universidades, sin contar ciencia, sin contar ninguna partida más", ha aseverado Zarzalejo, que ha añadido que este año el acuerdo alcanza "casi los 1.500 millones" de euros.

El acto de la consejera ha coincidido con un pasacampus de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), una acción previa a la huelga que comienza este miércoles.

Unas 50 personas a las que se han unido profesores de la educación pública madrileña se han concentrado a las puertas del centro para insistir en que la consejera "se siente a negociar" con el comité de huelga. Tras una pancarta en la que se leía: 'La infrafinanciación es el arma de la privatización' los profesores y estudiantes han coreado 'Educación pública y de calidad' o 'Zarzalejo siéntate a negociar es tu obligación'.

En este sentido, la consejera ha sostenido que le parecen "muy bien las reivindicaciones" porque están en "su legítimo derecho", aunque ha insistido en que el Gobierno regional está haciendo "mucho esfuerzo en las universidades tanto en inversión como en ciencia".