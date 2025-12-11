La Comunidad niega censura a Nacho Duato, con "un 25% de su gira" programada en teatros regionales

Archivo - El bailarín, coreógrafo y director artístico del Ballet Mikhailovsky, de San Petersburgo, Nacho Duato, posa durante una entrevista para Europa Press en la sede de la SGAE, Madrid (España), a 2020. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha negado que exista censura al coreógrafo y ex director artístico de la Compañía Nacional de Danza Nacho Duato, que tiene "un 25% de su gira" programada por teatro regionales, tal y como ha asegurado este jueves el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.

"El 25% de la gira que ha hecho el señor Duato la hace dentro de la red de teatros de la Comunidad de Madrid, pagada por la Comunidad de Madrid. Esa es la censura. Pero mire, más de la mitad de la gira del señor Duato, según su red oficial en la temporada 24/25 y la temporada 25/26, va a ser en comunidades gobernadas por el Partido Popular", ha indicado el consejero.

Además, y sobre los reconocimientos a este coreógrafo, ha señalado que los debe hacer el Gobierno nacional, además de asegurar que el único que ha reconocido a Duato fue José María Aznar como presidente con dos premios nacionales. "Qué premio le ha dado el señor (Pedro) Sánchez o el señor (Ernest) Urtasun, su ministro, al señor Duato? Ninguno. ¿Qué reconocimiento ha tenido este Gobierno progresista para el señor Duato por su trayectoria y por su talento? Absolutamente ninguno", ha reprochado el consejero.

Además, ha aseverado que fue el PSOE el que "echó a España a Duato" y le "enseñó la puerta para que se fuera después de 20 años de prodigiosa carrera" al frente de la Compañía Nacional de Danza, además de afirmar que "jamás ha hablado" con el coreógrafo.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Marisa Escalante ha defendido que Duato está siendo "censurado sin explicaciones, sin informes y sin criterio artístico" y simplemente por "atreverse a criticar" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Este es el precio que tienen que pagar los artistas que les critican. A ver si se atreve hoy a mentirle en la cara al señor Duato, a negarle otra vez que censuraron su obra por publicar vídeos críticos contra la señora Ayuso. Están usando el poder público para cancelar funciones, para borrar obras incómodas o para asfixiar económicamente a espacios culturales como el Círculo de Bellas Artes", ha reprochado.