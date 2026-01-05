La Comunidad niega "privatización" de pruebas digestivas en el Infanta Leonor: "Es un contrato que ya existe"

Archivo - Infanta Leonor - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha negado este lunes que se esté privatizando el servicio de pruebas digestivas (colonoscopia y panendoscopia) en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas y ha defendido que se trata de un contrato de colaboración que ya existe y que busca ofrecer "un mejor servicio".

Así lo ha apuntado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en una visita al Hospital 12 de Octubre de Madrid tras una denuncia del sindicato Mats sobre la "privatización" de este servicio.

En concreto, la Comunidad ha sacado a licitación un contrato para la realización de pruebas digestivas (colonoscopia y panendoscopia) para pacientes del Hospital Universitario Infanta Leonor y centros adscritos al mismo por valor de 105.120 euros (IVA incluido) y una duración de un año.

En la documentación del contrato, la Comunidad de Madrid alega que el Hospital Universitario Infanta Leonor no cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda de pruebas digestivas, "lo que provoca un aumento de la lista de espera y ocasiona un retraso en el diagnóstico con el consiguiente deterioro de la asistencia sanitaria"

"La alta demanda de dichas exploraciones junto con la limitación estructural y medios tecnológicos y de Recursos Humanos hace imposible satisfacer las necesidades en tiempos aceptables, por lo que una parte de la actividad precisa ser derivada a centros concertados ya que otros centros públicos del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) tienen igual o mayor lista de espera", se apunta en la documentación del contrato consultada por Europa Press.

Ante ello, Matute ha apuntado que "se miente cuando se dice que se está privatizando y que se está desguazando la sanidad", algo que ha calificado como "un antiguo mantra". En este caso concreto, ha explicado, se alude a un contrato de colaboración "que ya existe y que da apoyo a un servicio de endoscopia para la prevención del cáncer de colon".

"Es una continuidad de algo que está funcionando precisamente para que los madrileños tengan la mejor asistencia cuando lo necesitan", ha remarcado la consejera, quien ha incidido en que responde a la máxima del Gobierno regional de "optimizar los recursos" y poner al paciente "en el centro".

Así, ha defendido que la intención del Ejecutivo autonómico es "dar el mejor servicio" y "tener las menores listas de espera". Para ello, ha recalcado, se hacen contratos de colaboración como este para reducir el tiempo de las pruebas diagnóstica y terapéutica. "Lo vamos a seguir haciendo independientemente de lo que digan los demás porque nuestra labor y nuestro deber es dar el mejor servicio y dar soluciones reales a la población", ha insistido.

En la misma línea, ha respondido a las acusaciones de privatización en la sanidad pública madrileña recordando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha disminuido "un 50%" el presupuesto de Sanidad, mientras la Comunidad invierte 2.200 millones más en sus últimos presupuestos.

En este sentido, ha reclamado mayor financiación, un Estatuto Marco para los profesionales sanitarios y ha censurado un examen MIR que "está siendo de lo más desastroso de la historia y que puede llegar incluso a anularse". "Los deseos para mí y para los Reyes Magos es que la gente se dedique a hablar en positivo, a trabajar realmente para solucionar los problemas de la población y no a ensuciar y a tirar piedras y con cifras y datos falsos enredar con algo que no beneficie a nadie", ha zanjado.