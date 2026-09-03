La Comunidad no asistirá al CPFF en el que se abordará un sistema de financiación que "blanquea" al independentismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la presentación de la nueva campaña turística internacional de Madrid, en el Teatro Magno, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no asistirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al defender que en él se va a aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica que han pactado "de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña" y que "blanquea" al independentismo.

Según han informado desde el Gobierno regional, se trata de un sistema de financiación que "rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado" el presidente catalán, Salvador Illa.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha mostrado esta posición en el seno de las reuniones internas que ha mantenido con la dirección nacional del Partido Popular y el resto de consejeros de Economía y Hacienda del PP. "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión", señalan.

Así, apuntan que la ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría "la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas". La Comunidad de Madrid ha informado de que ha trasladado su posición durante estos días a la dirección nacional del partido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya valoró en julio esta reunión del CPFF al considerar que era "un engaño" que solo busca "compra de voluntades" del Gobierno con sus socios y que impone techos de gasto que son "inasumibles" para las comunidades autónomas.