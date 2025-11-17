La Comunidad no cree que nadie le vaya a "obligar" a publicar nombres de objetores de aborto y "defenderá" a sanitarios

Archivo - La consejera de Salud de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, atiende a los medios durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe, en el Centro de Salud Segovia - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, no cree que nadie vaya a "obligar" a la Comunidad de Madrid a publicar los nombres de los profesionales objetores del aborto por "cuestiones éticas, morales, religiosas o filosóficas" y ha asegurado que "defenderá" a los sanitarios en los tribunales y su derecho de conciencia.

"Con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de conciencia y la libre objeción o cualquier derecho fundamental. Del tribunal evidentemente se acatará la decisión, pero como digo, con la Constitución en la mano, también lucharemos por defender los derechos de libre objeción y de conciencia que tengan los profesionales sanitarios", ha trasladado la consejera este lunes ante los periodistas tras inaugurar la IV Jornada de Salud Comunitaria.

Matute ha criticado a una ministra de Sanidad, Mónica García, que usa "la política para beneficio propio" y que lo que quiere es "intentar llegar a la Comunidad de Madrid". "Lo que no puede ser es que vaya en contra de todo esta ministra y no piense realmente en solucionar los problemas, ha censurado.

Además, ha insistido en que el Gobierno autonómico defiendo que el aborto sea "legal, seguro y poco frecuente" sin ir detrás de "de quien lo hace ni de quien lo practica", así como tampoco de los que deciden no hacerlo. A ello, ha añadido que prefieren que sea un tribunal el que se manifieste sobre este registro de objetores y no "una ministra sectaria".