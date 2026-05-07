La Comunidad no irá mañana a la reunión sobre parque Paraíso convocada por el delegado para "eludir su responsabilidad"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no asistirá este viernes a la reunión convocada por la Delegación de Gobierno para diseñar un plan de seguridad por el auge de sucesos en el distrito de San Blas-Canillejas, y en especial tras el último homicidio de un joven en el parque Paraíso, al considerar que está convocada por el delegado, Francisco Martín, con el objetivo de "eludir su responsabilidad".

Según consta en una misiva que ha enviado al delegado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, a la que ha accedido Europa Press, las competencias de seguridad corresponden "de manera directa y exclusiva" a la Delegación.

"No resulta necesaria la celebración de reunión alguna para que la Delegación del Gobierno ejerza con plenitud las competencias que tiene atribuidas en materia de seguridad ciudadana. La convocatoria de encuentros de esta naturaleza no puede servir para desplazar responsabilidades ni para proyectar una apariencia de actuación cuando lo que procede es el ejercicio efectivo de las funciones que legalmente le corresponden", ha trasladado el consejero portavoz en la carta.

Además, ha señalado que desde la Comunidad de Madrid ejercen "con rigor y eficacia" las competencias que atribuye el Estatuto de Autonomía "respetando escrupulosamente" el mismo. En cuanto a la problemática existente en el entorno de parque Paraíso, el consejero ha subrayado que resulta "pública y notoria" la grave preocupación vecinal al respecto por la situación de inseguridad que se viene padeciendo desde hace tiempo en la zona.

"Así lo han denunciado reiteradamente los vecinos del barrio, ante los elevados índices de delitos vinculados al tráfico de drogas, agresiones, robos y amenazas, una situación que ha alcanzado su máxima gravedad con el homicidio ocurrido esta misma semana", ha lamentado García Martín.

Por ello, ha instado a Francisco Martín a ejercer "de manera eficaz e inmediata las competencias que, en exclusiva, le corresponden" en la Comunidad de Madrid para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. "Solo desde el ejercicio real y efectivo de dichas responsabilidades podrá evitarse que hechos tan graves como el acaecido este pasado martes vuelvan a repetirse", ha indicado.

Además, ha trasladado que puede tener la seguridad de que, por parte del Gobierno regional, se seguirá prestando en esa zona y en el conjunto de la región "todos aquellos servicios públicos cuya gestión le corresponde, con el compromiso y la diligencia que los madrileños merecen".