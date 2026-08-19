La Comunidad ofrece 360 plazas gratuitas para descubrir la historia de Carabanchel con rutas guiadas

Archivo - Varias personas pasean por ?los jardines de Vista Alegre en Carabanchel, a 3 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ofrecerá 360 plazas gratuitas para conocer la historia y las transformaciones urbanas de Carabanchel a través de la tercera edición del programa 'Un barrio con vistas', que se desarrollará durante los fines de semana entre el 5 de septiembre y el 4 de octubre.

Las inscripciones podrán realizarse desde este jueves a través de la Central de Reservas de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La iniciativa propone dos itinerarios guiados que partirán de la Finca Vista Alegre, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Jardín Histórico y considerada uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de la Comunidad de Madrid. Los recorridos permitirán acercarse a la evolución de Carabanchel desde distintas perspectivas, combinando patrimonio, historia urbana y formas de vida.

La Finca Vista Alegre, con sus jardines, arquitectura monumental y edificaciones auxiliares, servirá como punto de partida para recorrer la transformación del distrito desde el Madrid aristocrático del siglo XIX hasta la expansión de la ciudad popular y obrera durante el siglo XX.

DE LA QUINTA AL BARRIO

El primero de los itinerarios, 'De la Quinta al barrio: la isla aristocrática y el mar de ladrillo', propone un recorrido por el contraste entre la construcción aristocrática del siglo XIX y el crecimiento de la ciudad obrera durante el siglo XX.

Durante la ruta se abordará el valor del jardín y el paisaje como símbolos de poder, además de elementos arquitectónicos como el hierro y el cristal empleados en los espacios de ocio. El itinerario continuará por la expansión de Madrid hacia sus márgenes, los primeros ensanches obreros y los movimientos migratorios que contribuyeron a transformar el sur de la capital.

Entre los puntos de interés se encuentra la Colonia de la Prensa, uno de los principales ejemplos que conserva Madrid de arquitectura modernista.

LAS FORMAS DE VIDA DE CARABANCHEL

El segundo recorrido, 'Maneras de vivir', se centra en la historia social del distrito y en las formas de vida que han contribuido a configurar su identidad.

La ruta repasará la evolución de Carabanchel desde sus orígenes como dos núcleos rurales diferenciados, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, hasta su incorporación a Madrid y su posterior consolidación como uno de los grandes distritos industriales y residenciales de la capital.

Como elemento destacado, los asistentes observarán el entorno y dibujarán diferentes puntos del recorrido, con el objetivo de convertirles en protagonistas de la interpretación histórica del barrio.

Además, como novedad de esta tercera edición, el programa ampliará sus actividades al público escolar a partir de octubre. Las rutas se adaptarán para alumnos de Educación Primaria y Secundaria, en colaboración con las direcciones generales de Infantil, Primaria y Especial y Juventud.

El objetivo de esta ampliación es crear espacios de aprendizaje que permitan a los estudiantes aproximarse a su entorno urbano y desarrollar una mirada crítica sobre la ciudad en la que viven.