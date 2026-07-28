La Comunidad ofrece alojamiento y manutención en establecimiento hoteleros a familias afectadas por el incendio

El pueblo de Valdemaqueda, desalojado por el incendio, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a ofrecer alojamiento temporal en establecimientos hoteleros, incluida la manutención durante todo el día, a las personas evacuadas por el gran incendio que afecta a la Sierra Oeste de la región, así como a aquellas familias que no pueden regresar a sus viviendas porque no reúnen condiciones de habitabilidad.

Esta medida del Gobierno regional incluye el traslado hasta el hospedaje temporal. La Comunidad de Madrid, a través de un contrato de emergencia con Cruz Roja, pone esta alternativa a disposición de personas desalojadas de zonas afectadas por los incendios que carezcan de una solución habitacional inmediata por sus propios medios o a través de su red familiar o social, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

También podrán acogerse quienes estén empadronados en los municipios afectados, residan habitualmente en una primera vivienda sobre la que dispongan de título jurídico válido y no puedan regresar porque el domicilio ha quedado inhabitable como consecuencia del fuego.

De este modo, el Ejecutivo autonómico está impulsando acciones encaminadas a atender a quienes aún no pueden regresar a sus hogares y para iniciar cuanto antes la recuperación de las localidades afectadas por el incendio.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha celebrado esta tarde que los trabajos de extinción del gran incendio de la Sierra Oeste permite ahora ser "optimistas", si bien ha recalcado que se mantiene una situación de "alerta máxima" en vista de las previsiones meteorológicas adversas de cara a las próximas horas.

Unas 20.000 personas están volviendo progresivamente sus viviendas en los ocho municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han levantado las órdenes de evacuación tras la evolución positiva del gran incendio forestal, si bien las autoridades inciden en que la situación sigue siendo complicada y se prevén horas difíciles a partir del miércoles con la subida de las temperaturas.