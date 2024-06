La Comunidad ofrece desde julio una ayuda de 55 euros en gafas graduadas para unos 135.000 menores de 14 años

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid comenzará el próximo mes de julio a facilitar una ayuda de 55 euros para gafas graduadas a menores de 14 años de la región que padezcan defectos visuales como miopía, hipermetropía o astigmatismo.

Esta medida beneficiará a unos 135.000 niños menores de 14 años con tarjeta sanitaria dentro del programa de niños sanos ((el 3% de los de menos de seis años y el 25% de los de entre 7 y 14 años), con un importe de 55 euros por niño y año y una partida para los años 2024/2025 de 7,5 millones de euros por parte del Gobierno regional.

La Consejería de Sanidad ha firmado este lunes con el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) un convenio para esta colaboración, a la que podrán adherirse entre 1.300-1.400 establecimientos. "Queremos que por lo menos la mitad colaboren y estén en el servicio", ha indicado desde el Colegio.

La Comunidad de Madrid cubrirá la compra de lentes destinadas a compensar defectos de refracción tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo y las combinaciones, entre algunas de ellas. Los beneficiarios podrán disfrutar de esta prestación como máximo una vez por cada año natural y deberán transcurrir al menos seis meses entre una y la correspondiente al año siguiente.

En declaraciones a los medios, el decano del Colegio Nacional de Ópticos Optometrista, Eduardo Morán, ha resaltado que se ha elegido "bien el nicho" de población para que "no haya ningún niño menor de 14 años que por un problema económico no pueda llevar su corrección". "Los problemas refractivos que trabajamos en los establecimientos de óptica es con niños sanos, que no haya patología asociada en ese sentido, que tendría que ir al servicio de Oftalmología. Como lo hacemos de forma habitual, lo que era proporcionar un equipamiento, una gafa, sencilla, pero con cristal, con antirreflejante y con toda la protección necesaria que la prescripción requiera", ha dicho.

En la misma línea, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado la importancia de actuar en esta etapa de la evolución de la persona para conseguir una "corrección adecuada" que permite que el niño vea mejor cuando sea mayor.

"Es un servicio real, tangible, y a partir de julio todos nuestros niños madrileños que los necesiten podrán ir a cualquier establecimiento conveniado, que esperemos que sean todas las ópticas de Madrid, y puedan salir de allí con unas gafas gratis y con su defecto visual corregido. Y esto lo vamos a mantener en el tiempo", ha subrayado la consejera.

A través de los establecimientos de óptica adheridos al acuerdo, se realizará un examen que determine las necesidades de uso de lentes correctoras. También será posible hacerlo desde las consultadas de Atención Primaria, que derivarán a los niños que lo requieran al oftalmólogo del Sermas que, en caso de confirmarlo, prescribirá las gafas que podrán ser adquiridas gratuitamente con las mismas condiciones en las ópticas colaboradoras.