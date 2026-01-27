La Comunidad participa en CyberTech Global de Tel Aviv para reforzar "la proyección del modelo de ciberseguridad"

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha asistido este martes al congreso CyberTech Global Tel Aviv 2026. - COMUNIDAD DE MADRID

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha asistido este martes al congreso CyberTech Global Tel Aviv 2026, con el objetivo de reforzar "la proyección internacional del modelo de ciberseguridad autonómico" y establecer "nuevas alianzas estratégicas en el sector".

Durante esta cita, que reúne a gobiernos, empresas tecnológicas, startups y fondos de inversión de todo el mundo, el consejero ha mantenido un encuentro con el CEO del evento, ha desgranado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

López-Valverde ha destacado que el Cybertech es "un espacio clave para conocer las últimas tendencias en ciberdefensa, establecer alianzas y fortalecer el papel de Madrid como región innovadora, dinámica y comprometida con la protección digital".

Su asistencia a este foro se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico de "internacionalizar y posicionar a la autonomía como referente europeo en este ámbito".