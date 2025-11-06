La Comunidad participa en más del 77% de los ensayos clínicos autorizados en España

La viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Laura Gutiérrez - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid ha participado, con al menos un centro investigador, en el 77,7% de los ensayos clínicos realizados en España durante el año 2024, según datos del Registro Español de Ensayos Clínicos (REEC).

En concreto, de los 929 desarrollados el pasado, 722 contaron con un centro madrileño, lo que además representa un incremento respecto al año anterior del 9,41% (654 ensayos), según ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha participado este jueves en el Hospital Universitario de La Princesa, en la inauguración de la V Jornada de Investigación Sanitaria de la región.

Este encuentro reúne a los profesionales de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y sus fundaciones de Investigación Biomédica, con el objetivo de avanzar en una sanidad más innovadora y cercana.

La Comunidad cuenta con 13 Fundaciones de Investigación Biomédica que gestionan y dan soporte a la actividad científica de los hospitales públicos y Atención Primaria, además de los 8 Institutos de Investigación Sanitaria.