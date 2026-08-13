Comunidad participará en la Sectorial de Infancia "por apoyo a Ceuta" pero sin avalar la "política inhumana" de Sánchez

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta, "unos 2.500" según informaciones de la Delegación del Gobierno, tras la e - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid participará este jueves en la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia --órgano técnico preparatorio de la Conferencia Sectorial-- "por apoyo a Ceuta" pero sin que esto suponga un aval a "la política migratoria inhumana del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue costando vidas", han trasladado fuentes de la consejería que gestiona Ana Dávila.

El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas celebrarán este jueves por vía telemática la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

El Gobierno madrileño sigue exigiendo control y defensa de las fronteras, refuerzo de la Guardia Civil y de la lucha contra las mafias y la reagrupación de los menores con sus familias o su entrega al sistema de protección de menores de Marruecos, "que existe y que funciona".

La Comisión tendrá lugar después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta de forma irregular el 30 y el 31 de julio. De ellos, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estima que hay todavía entre 8.000 y 11.000 en la ciudad autónoma.