La Comunidad pedirá la activación del Fondo de Solidaridad de la UE por el incendio en la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (E - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que su Gobierno pedirá la activación urgente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por el incendio originado en la Sierra Oeste que ha afectado a unas 27.000 hectáreas en la región.

Lo ha trasladado al dirigente madrileña en la rueda de prensa celebrada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de manera extraordinaria para abordar medidas para hacer frente a las consecuencias de los incendios forestales.

Este fondo es el instrumento de la UE destinado a apoyar a los Estados miembros afectados por grandes catástrofes naturales, financiando parte de los gastos extraordinarios derivados de las actuaciones de emergencia y recuperación.

Al tratarse de un mecanismo cuya solicitud corresponde al Estado miembro, el Gobierno autonómico ha instado al Ejecutivo central a que impulse esta solicitud ante las instituciones europeas "con la urgencia que requiere una emergencia de estas características por la gravedad de los incendios y los importantes daños ambientales, económicos y sociales que están ocasionando", han informado desde el Gobierno regional.

La activación del Fondo de Solidaridad de la UE permitirá reforzar estas actuaciones y contribuir a la recuperación de las zonas dañadas, así como a la restitución de infraestructuras y servicios esenciales

"Lejos de abandonar a quienes tengan propiedades, terrenos, casas o sean turistas de la zona oeste lejos de abandonar un territorio que ahora está gravemente afectado, lo que les pedimos es que sigan allí, que no nos abandonen y que no abandonen a sus gentes que sigan yendo y transitando", ha pedido Ayuso.