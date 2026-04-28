La Comunidad pide "claridad, responsabilidad y consecuencias" por Adamuz y afea "comparecencias tardías" y "evasivas"

Archivo - El consejero de transporte de la comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reclamado este martes al Gobierno central "claridad, responsabilidad y consecuencias" ante el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) con 46 víctimas mortales y ha criticado una respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez basada en "comparecencias tardías" y "evasivas".

Durante los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha denunciado así la "ausencia clamorosa de explicaciones y de asunción de responsabilidades" por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de su máximo responsable, Óscar Puente.

Así se ha referido a la respuesta del Gobierno central sobre las causas del accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a la rotura de una soldadura del carril como principal causa del accidente y a que solo transcurrieron 15 segundos desde el descarrilamiento del Iryo al choque con el Alvia, lo que explica que no hubiese tiempo para frenar el tren.

En esta línea, ha criticado la "ausencia clamorosa de explicaciones" y de "asunción de responsabilidades" cuando se cumplen cien días del siniestro por parte de un ministro que, además, "ha preferido irse a Grecia", donde se encuentra de visita oficial, "antes que comparecer en la Comisión de Investigación del Senado".

Tampoco las ha habido, ha recalcado, sobre el apagón que justo hace un año afectó a la práctica totalidad de la Península y sobre el que, a día de hoy, se sigue sin saber oficialmente lo que pasó y nadie ha asumido responsabilidades.

"El accidente de Adamuz, con 46 personas fallecidas, no admite matices ni evasivas. No puede esconderse tras informes interminables ni diluirse en el silencio administrativo", ha enfatizado el consejero madrileño, que ha aludido a la falta de seguridad en el sistema ferroviario de Alta Velocidad.

Ante ello y "cuando están en juego vidas humanas", ha remarcado Rodrigo, "no basta con comparecencias tardías ni con declaraciones evasivas". "La seguridad en el transporte exige algo más que mensajes en las redes y declaraciones", ha reprochado al ministro.

Así, ha reclamado "transparencia", "respeto a la verdad" y "responsabilidad" porque "no puede haber zonas de sombra" cuando se habla de vidas humanas. "Lo contrario no es solo mala gestión. Es una falta de respeto a las víctimas y a los principios más básicos de una democracia seria", ha zanjado.