La Comunidad pide perdón porque sus cuatro piscinas estén cerradas en la ola de calor y tratan de adelantar su apertura

Los contratos del personal sanitario y de seguridad necesarios arrancan el 24 de junio

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, se ha disculpado este jueves porque las cuatro piscinas de titularidad autonómica permanezcan cerradas durante la ola de calor, ha explicado que se debe a que el personal necesario entra el 24 de junio y se ha comprometido a que en 2023 abrirán el primer fin de semana de junio.

"Coincido en que estamos en una ola de calor insoportable y que las cuatro piscinas lo habrían hecho más llevadero", ha reconocido Rivera de la Cruz durante una intervención sobre la Feria del Libro en la que ha pedido explicar la situación de estas dotaciones públicas, que Más Madrid ha exigido que se abran.

Según ha relatado, estas instalaciones sirven como complemento de las 17 de titularidad municipal en la capital, por lo que se suelen abrir cuando acaban las clases porque "hay más gente", pero que "es verdad que la ola de calor debería haber adelantado su apertura".

No se ha hecho porque los trabajadores de seguridad y sanitarios necesarios comienzan su contrato el 24 de junio y se está intentando adelantarlo "pero no es fácil".

"Pido disculpas a los afectados. La excelencia en el servicio público no ha sido cumplida. Pido perdón y me comprometo a que no pase de nuevo", ha concluido la consejera de Cultura, Turismo y Deportes.