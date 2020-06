La Comunidad pide un plan específico y más ambicioso para Barajas con el fin de "no volver a cometer errores"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha pedido este lunes la puesta en marcha de un plan específico y "más ambicioso" para el control de viajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el fin de no volver a cometer errores al ser uno de los vectores de transmisión del coronavirus.

Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, donde ha mostrado su preocupación ante las medidas fijadas por el Gobierno para detectar posibles contagios de viajeros que lleguen al aeropuerto madrileño.

López ha lamentado "profundamente" el tono de "frivolidad y crítica voraz" del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al afirmar durante una visita a Barajas que la región "no puede anticipar un mensaje de que por aquí puede venir el mal", unas palabras que López ha tachado de "irresponsables".

"Hay que discutir si se necesitan PCR rápidos. Se puede hacer un plan mucho más ambicioso y queremos ayudar. Hay que tener claro que lo atenderá la sanidad madrileña. Por eso, pedimos un poco de respeto", ha aseverado el consejero madrileño, quien ha insistido que los aeropuerto son vectores de transmisión como fue el del Prat al inicio de la pandemia en España.

En esta línea, ha incidido en que "hay que aprender de los errores", dado que en España se cerraron tarde los vuelos procedentes de Italia. "Están viniendo ciudadanos de Brasil, Perú... de países muy afectados. Hay que tener un mínimo de responsabilidad. No hay que frivolizar", ha insistido.

Además, ha señalado que "cualquier medida" de control de viajeros que se fije es "positiva" pero ha recalcado que "se pueden aceptar más", subrayando que es "bueno que se escuche a Madrid". "Estamos muy satisfechos de que se reactive la actividad aeroportuaria pero hay que hacerlo compatible con la idea de seguridad", ha dicho.

NUEVA NORMALIDAD EN MADRID

Por otro lado, ha señalado que "ojalá" la nueva normalidad llegue a la región "lo antes posible", por lo que habrá que ir analizando la evolución de la epidemia a la vista de que "los datos son muy positivos". Pero ha recordado seguidamente que hay personas que aún se están debatiendo entre la vida y la muerte en las UCIs de los hospitales madrileños.

"Seguimos teniendo contagios y en función se irá analizando. Que nadie tenga duda de que lo vamos a hacer. Se han adoptado normas que interfieren en la actividad económica y serán aliviadas en el mes de julio", ha indicado y ha señalado que las medidas deben mantener las premisas de seguridad y libertad y, por otro lado, "reactivar la economía lo antes posible".

Asimismo, ha censurado las palabras del delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, a alcaldes del PSOE en las que les manifestó su plan para forzar una posible imputación de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, recalcando al respecto que "no dejan de plantear cierto desasosiego y desconfianza", lo que se sumaría a lo ocurrido con el coronel Diego Pérez de los Cobos.

"El PSOE en Madrid está una estrategia que no es ser mejor que el Gobierno regional sino que busca una estrategia de destrucción", ha aseverado el consejero, quien ha tachado de "gravísimo" el hecho de que se esté "persiguiendo una imputación artificial" en relación a la gestión del Gobierno regional en las residencias de mayores.

"Es muy grave que se juegue con el dolor de las víctimas y de los fallecidos en las residencias. Estamos dando un mal ejemplo en Madrid de lo que debe hacer una oposición leal, dura... Eso es una oposición que los ciudadanos deberán tener en cuenta cuando haya otras elecciones", ha censurado.

Además, ha recalcado que no hay intención de convocar elecciones en la Comunidad de Madrid, criticando que "muchos están buscando la dimisión y disolución" del Gobierno regional, algo de lo que ha dicho que "no van a encontrar". "Como en cualquier Gobierno de coalición ha habido problemas y tensiones internas que se han superado. No habrá ni convocatoria ni cambios en la presidencia.

"TOCA GOBERNAR Y QUE LA OPOSICIÓN HAGA OPOSICIÓN LEAL PARA RECONSTRUIR MADRID"

"Toca gobernar y que la oposición haga oposición leal para reconstruir Madrid", ha reseñado.

Así, ha señalado que la tensión que hubo entre los consejeros de Políticas Sociales y Sanidad, Alberto Reyero y Enrique Ruiz Escuder, supuso un "desencuentro puntual" supèrado personalmente y por la propia gestión". "Estoy orgulloso de la gestión de este Gobierno regional con sus errores", ha dicho.

Asimismo, ha criticado que Pablo Iglesias focalice lo ocurrido en las residencias solo a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León cuando la incidencia del virus también se ha cebado con residencias de Valencia y otras comunidades, así como en otros países como en Francia y Canadá. Por ello, ha calificado su posición de "absoluta inmoralidad" y ha considerado que con ello busca "una exención de responsabilidad".

Y ha cargado contra la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, al afirmar que Madrid transformó las residencias eran "un campo de exterminio selectivo", algo de lo que López ha señalado que el Código Penal encaja esas palabras en la calumnia.

A preguntas sobre si es posible un acuerdo entre el PSOE y el PP de Pablo Casado, ha respondido que lo primero es "dejar de insultar", ser más leal y tener claro que hay que defender y respetar "las instituciones, la Constitución y el orden democrático".