La Comunidad pide precaución ante la llegada de una masa de aire africano a la región este martes

Archivo - Archivo.- Vista de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha lanzado un mensaje de precaución a la población ante la llegada de una masa de aire africano con concentraciones de polvo en superficie este martes a la región que puede afectar a la salud de la población, especialmente de los más vulnerables.

En un mensaje remitido a los medios, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha recordado la necesidad de adoptar medidas de precaución fundamentalmente para los pacientes más vulnerables, y especialmente a aquellos que tengan enfermedad respiratoria, a los que se insta a usar mascarilla FPP2 si van de salir de casa.

Además, se aconseja al resto de la población evitar hacer deporte al aire libre "porque van a inhalar más partículas en suspensión que van a ir a su vía aérea" y a los pacientes que tengan algún tipo de asma o hiperreactividad bronquial, "que también estén atentos y que tengan la medicación cerca y a su disposición porque puede exacerbar los brotes".

Ante cualquier problema, se insta a acudir a los servicios de urgencias. "Como siempre le decimos a la población, precaución, pero sin asustarse, desde luego", ha remarcado Matute.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha avisado de la intrusión de una masa de aire africano en la zona centro de la Península, según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Conejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En concreto, durante este martes podrían registrarse concentraciones de polvo a nivel superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico en la zona centro de la Península Ibérica.

Por ello, desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid han advertido que, ante la previsión de intrusión de polvo sahariano, si llueve en la región es posible que sea en forma de barro.