La Comunidad pide a los Reyes Magos progreso, convivencia en paz y serenidad ahora que "vienen curvas" para España

Publicado 03/01/2020 10:49:05 CET

La 'Navidad de Sol' ya ha recibido a un total de 121.575 personas para ver a Sus Majestades de Oriente

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, ha recibido hoy en la 'Casa de la Navidad' a los Reyes Magos de Oriente, a los que les ha pedido progreso, convivencia en paz, serenidad y equilibrio para España en unos momentos en los que vienen "curvas".

Carballedo ha hecho entrega de los miles de mensajes que los madrileños han dejado a lo largo de estas Navidades en el Bosque de los Deseos, instalado en el patio principal de la Real Casa de Correos.

Ha animado a los ciudadanos que aún no lo han hecho a que se acerquen a vivir la 'Navidad de Sol' y, para los que no puedan acudir, ha asegurado que pedirá "los mejores deseos de salud, oportunidades y concordia" junto a su compromiso de seguir haciendo de la Comunidad de Madrid la región en la que los sueños se hacen realidad".

Este año, la 'Navidad de Sol' ha sido visitada hasta hoy por de 121.575 personas, que han disfrutado del tradicional Belén, el Bosque de los Deseos y la Casa de la Navidad con Papá Noel y los Reyes Magos

"Yo he pedido Salud porque creo que es lo más importante y para todos he pedido progreso, que la Comunidad siga siendo la locomotora de España en Empleo, en Economía y he pedido convivencia en paz, serenidad y equilibrio y verdad y hablar de cara a los españoles que es lo que necesitamos en este momento en la política porque creo que vienen curvas en España", ha concluido.