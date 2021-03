La Comunidad se plantea que el 4 de mayo no sea lectivo por las elecciones

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional se está planteando que el 4 de mayo no sea lectivo si las elecciones se celebran en los centros educativos, como es "lo más normal", y alargar otro día más el calendario escolar para recuperarlo, como ya se planteó con las jornadas perdidas por Filomena.

En su primera rueda de prensa como portavoz del Ejecutivo madrileño, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha apuntado que las autoridades electorales "tendrán que decir este año dónde se celebran los comicios, dónde están las mesas electorales".

"Partiendo que sea en los centros educativos, que evidentemente es lo más normal, pero no me meto en esa primera decisión, si es en los centros educativos, ese día no podrá haber evidentemente clases presenciales", ha señalado.

Tras apuntar que los centros educativos han "avanzado mucho en las clases a distancia", ha indicado que "también hay que salvar el derecho al voto de los docentes y las personas que trabajan en los centros".

"Por tanto, nos podríamos plantear también que ese día no fuera lectivo", ha adelantado, y ha recordado que "con ocasión de Filomena y por la pérdida que se produjo de clases presenciales" la Comunidad planteó alargar "dos o tres días el calendario escolar "para compensar esa menor educación presencial en determinados niveles", para agregar que podrían plantearse también recuperar el 4 de mayo.

No obstante, después de reiterar que se cuenta con la enseñanza online, ha dicho que van a estudiarlo, "siempre garantizando el derecho al voto de los profesores y del personal de los centros".