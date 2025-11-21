Comunidad pone en valor el esfuerzo inversor en Vivienda y Transportes frente a una oposición que lo cuestiona

Archivo - El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha puesto en valor este viernes el esfuerzo inversor en materia de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que contemplan las cuentas regionales para el próximo año, frente a una oposición que lo ha cuestionado y que ha remarcado el impacto negativo de la política de fiscalidad "regresiva" del Ejecutivo regional.

El también portavoz del Ejecutivo regional, que ha asumido temporalmente las competencias en estas materias, ha comparecido este viernes en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid para explicar las principales líneas de actuación que incluyen las cuentas públicas.

En concreto, la Comunidad destinará el próximo año 3.333 millones de euros en materia de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, 3,3 millones más respecto al ejercicio anterior. Según ha desglosado, el capítulo de Vivienda y Rehabilitación contará con una partida de 509,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,15% respecto del año anterior.

Entre las principales actuaciones, ha destacado, la mejora del programa Mi Primera Vivienda, con 25 millones, cuyo objetivo es facilitar la compra de primera vivienda a jóvenes, familias numerosas, monoparentales. Igualmente, el Plan Alquila, con una dotación de 961.544 euros se empleará para reforzar los incentivos con el objetivo de animar a los propietarios a poner en alquiler pisos que se encuentran actualmente fuera de mercado, favoreciendo así un incremento del parque residencial.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico destinará 255 millones en ayudas del Plan de Recuperación, incluidos programas de rehabilitación energética, renovación de edificios y construcción de vivienda social. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 requerirá un esfuerzo inversor autonómico sin precedentes, estimado en 70 millones en 2026, según ha puesto de manifiesto García Martín.

El programa de Vivienda Social, gestionado por la Agencia de Vivienda Social (AVS), dispondrá de 244,3 millones, un incremento del 6,3 %. La inversión en construcción y urbanización crecerá de forma notable, con 704 nuevas viviendas previstas para 2026 en Madrid, Majadahonda, Móstoles y Villa del Prado, además del avance en promociones de Rivas y Valdemoro para 2027.

En materia de carreteras e infraestructuras estratégicas, el Gobierno regional prevé alcanzar los 246,8 millones en 2026, con un incremento del 8,3 % respecto a 2025, destinados a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la vertebración territorial.

Entre los proyectos ha destacado el inicio de los estudios para la nueva Autopista Madrileña del Suroeste de 41 kilómetros, la transformación del actual Laboratorio de Carreteras en un Centro Tecnológico de Movilidad o la continuación de las obras del carril de la M-607 en Tres Cantos-Colmenar Viejo.

Las infraestructuras del transporte contarán en 2026 con un presupuesto total de 312,3 millones, lo que permitirá avanzar en las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, los trabajos de prolongación de la Línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Igualmente, se continúa con las obras del Intercambiador de Conde de Casal.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Según ha explicado, el Consorcio Regional de Transportes gestionará un presupuesto total de 3.105,56 millones, un 1,33% más que en 2025, en un contexto de consolidación de la demanda, que se prevé alcance 1.772 millones de viajes en 2026, superando en un 8% los niveles prepandemia.

En 2026, el CRTM dará un impulso decisivo a proyectos tecnológicos para mejorar la experiencia del usuario como es el caso del sistema Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un nuevo sistema inteligente de pago en el transporte público, que permitirá al usuario validar su viaje mediante distintos soportes, como tarjetas bancarias sin contacto o teléfonos móviles.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde el PSOE se ha advertido del "impacto negativo" que tendrá en las cuentas regionales las rebajas fiscales que está impulsando la Comunidad y "los problemas" a largo plazo que generarán y ha defendido que la Comunidad depende "en exceso" de los fondos europeos y estatales.

Según han remarcado desde el grupo, las políticas de vivienda y transportes pierden peso en el cómputo total de los presupuestos. Así, ha reclamado una política de vivienda social más activa y actuaciones en transportes públicos que atiendan "las necesidades" del día a día de los vecinos.

Por su lado, desde Más Madrid han puesto el acento en la "desigualdad" que entienden que se fomenta con un modelo que "expulsa" a la población hacia zonas periféricas, infraestructuras y servicios insuficientes, y con una "falta de planificación" que no tiene en cuenta el crecimiento poblacional y una "fiscalidad regresiva".

"Lo que necesita este presupuesto es una revolución", han defendido desde Más Madrid, que ha reclamado así una transformación radical en políticas de vivienda y transporte, con más inversión en vivienda social y mejoras en el transporte rural y movilidad sostenible.

Desde Vox, por su lado, han censurado que el Gobierno no ejecute gran parte de lo presupuestado y han denuncia los retrasos y sobrecostes en grandes infraestructuras.