La Comunidad, premiada por el Comité Europeo de las Regiones por su estrategia para potenciar el emprendimiento

La Comunidad de Madrid, premiada por el Comité Europeo de las Regiones por su estrategia para potenciar el emprendimiento - D. SINOVA

Ayuso defiende que a Madrid no se va buscando "una economía de subvenciones, sino una economía de emprendimiento y de incentivo"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha sido premiada como 'Región Emprendedora Europea' 2021-2022 por el Comité Europeo de las Regiones por su "estrategia para potenciar el emprendimiento empresarial, creíble y avanzada, independientemente de sus dimensiones, riqueza y competencias y teniendo en cuenta los desafíos sociales del territorio".

En su intervención en la sesión plenaria del Comité este jueves, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido este reconocimiento que, a su juicio, lo que ilustra "es el trabajo que viene realizando el Gobierno de la Comunidad en los momentos más difíciles" y también "la confianza en las políticas liberales" que aplican en la región de Madrid, donde han ido bajando "los impuestos de manera ininterrumpida durante los últimos 16 años".

"Nos hemos convertido en la región motor de España y no lo éramos hace unos años, éramos la cuarta. Hoy somos la primera gracias a estas políticas y sobre todo gracias a los ciudadanos de Madrid, que son ciudadanos de todos los rincones del mundo. Somos una región integradora", ha defendido.

LA CLAVE EN LA PANDEMIA: "IR CONTRA EL VIRUS"

Para la dirigente regional, a Madrid no se va buscando "una economía de subvenciones, sino una economía de emprendimiento y de incentivo". Así, ha indicado que, en la lucha contra la pandemia, su clave ha sido "ir contra el virus" para evitar los cierres.

En este sentido, ha defendido que han puesto la confianza en los ciudadanos a los que le han ido dando información y herramientas para protegerse pero evitar el cierre. "Cerrar es muy fácil, abrir es muy díficil y cuando se cierran negocios, sobre todo los familiares, que son los mayoritarios, ya no se abren. No hay subvención que supere el cierre", ha apuntado.

Ayuso ha hecho hincapié en que han impulsado políticas como la realización masiva de test (6 millones) por toda la región, la construcción de un hospital de pandemias junto a un aeropuerto y que han puesto sobre la mesa un proyecto que analiza las aguas residuales en toda la Comunidad para saber cómo evoluciona el virus.

"No hemos aplicado cierres masivos sino políticas moderadas, sensatas, para ayudar a los ciudadanos para seguir adelante con sus vidas. Para nosotros lo más importante es seguir reduciendo trabas burocráticas e incentivar que las personas arriesguen y pongan su patrimonio en juego para crear empleo y mover la economía", ha dicho.

En este punto, ha recordado que están trabajando en una ley que permite que se pueda operar desde todos los rincones de España a pesar de tener diecisiete regiones con las mismas licencias y siguen "comprometidos con una serie de políticas para reducir las trabas burocráticas, hablando entre la Administración y el ciudadano".

Para Ayuso, ahora, "junto a Europa", vienen las soluciones. Así, ha indicado que la vacuna es la prioritaria y también seguir aumentando los controles en los aeropuertos porque, a su parecer, "no los hay y no hay una política común aeroportuaria que permita" que se acabe con el virus "y no con la vida de los ciudadanos en su día a día, en su normalidad".

PREMIO REGIÓN EMPRENDEDORA

En esta edición el Comité Europeo ha tenido especialmente en cuenta "el espíritu emprendedor para una recuperación sostenible". En total, se han recibido 13 candidaturas de 11 estados miembros y además de a Madrid se ha premiado a otras cinco regiones.

Concretamente, la Comunidad de Madrid ha sido galardonada por la estrategia de promoción del emprendimiento de la Dirección General de Autónomos, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, centrada en la creación de un Consejo de Emprendimiento.

Se trata de un organismo que pretende ser "un punto de encuentro que reúna a los distintos actores del mundo del emprendimiento, las pymes y microempresas, para generar sinergias y crear red", según ha explicado a Europa Press el Comité Europeo de las Regiones.

La creación del Consejo de Emprendimiento está prevista para diciembre de 2021 "en un momento de recuperación cuando probablemente tanto a nivel regional como también nacional y global sea cuando empiece la recuperación tras la crisis del coronavirus". En este contexto, la Comunidad de Madrid pretende "dar el impulso necesario, actuando conjuntamente con el sector privado, para volver a la senda del crecimiento económico y social".

La estrategia responde "estrechamente a las directrices políticas de la UE para las pyme y moviliza importantes recursos, teniendo en cuenta especialmente los intereses de las mujeres emprendedoras".

EDICIÓN 2021-2022

Hasta ahora, las ediciones del premio REE habían sido siempre anuales pero en esta ocasión la convocatoria ha sido bianual (2021-2022), debido a que la crisis del Covid-19 obligó a aplazar la convocatoria para presentar las candidaturas para los premios REE 2021.

El plazo límite para presentar candidaturas para la edición 2021 era inicialmente el 31 de marzo de 2020, siendo extendida posteriormente hasta el 15 de abril. Sin embargo, a raíz del coronavirus, el jurado decidió reabrir la convocatoria y cambiar el foco hacia el emprendimiento para una recuperación sostenible.

La crisis sanitaria y económica hizo también que el jurado decidiera concentrar ambas ediciones en una sola convocatoria, teniendo en cuenta la necesidad de volver a redactar planes y estrategias de desarrollo regional para hacer frente a las presentes circunstancias.

Por esta razón, en la edición bianual 2021-2022 ha habido seis regiones premiadas cómo Región Emprendedora Europea, en vez de solamente tres como en las pasadas ediciones. Además de Madrid, han sido reconocidos Castelo Branco (Portugal), Grabovo (Bulgaria), Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia) y Voivodato de Silesia (Polonia).

PROGRAMA REGIÓN EMPRENDEDORA EUROPEA

La Mesa del Comité Europeo de las Regiones (CdR) decidió en 2011 desarrollar la etiqueta 'Región Emprendedora Europea"' para premiar a aquellas regiones que promueven el emprendimiento, dentro del marco del plan de acción de la revisión de la Ley de la Pequeña Empresa para Europa, la Ley de Mercado Único y la Estrategia Europa 2020.

Con el programa, pretende impulsar el espíritu empresarial y emprendedor de las ciudades y regiones de la UE y mejorar la competitividad de las pymes, facilitando el acceso a la financiación, mediante un enfoque de abajo hacia arriba.

Desde la primera edición del premio Región Emprendedora Europea (REE) y hasta la pasada edición en 2020, se han recibido un total de 140 candidaturas (lo que significa una media de 13/14 al año) procedentes de 101 regiones de 23 países de la Unión Europea. Hasta el momento (sin contar a los ganadores de la edición de 2021) la red REE está compuesta por 30 territorios de 16 estados miembros de la UE.