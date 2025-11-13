La Comunidad prepara su primera Ley de Caza y Pesca para "proteger los ecosistemas autóctonos"

La Comunidad de Madrid prepara su primera Ley de Caza y Pesca para "proteger los ecosistemas autóctonos" - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado de que está trabajando en el anteproyecto de la que será su primera Ley de Caza y Pesca, una nueva norma que regulará estas actividades y perseguirá el objetivo de "proteger los ecosistemas autóctonos" a través de un reglamento que complemente la ley estatal de 1970 que rige estos ámbitos.

Con esta nueva norma se busca regular "aspectos clave" como la seguridad jurídica, la modernización y agilización del sector a través de procedimientos electrónicos para las gestiones, simplificar la normativa de cotos, y revisar la seguridad y las infracciones y sanciones, según ha informado la Comunidad en un comunicado.

La Comunidad de Madrid abrió la semana pasada el plazo de alegaciones, que se podrán presentar hasta el 26 de noviembre a través del Portal de Transparencia del Gobierno autonómico.

Actualmente, la región cuenta con 574.099 hectáreas de terrenos cinegéticos, un 72 por ciento de su superficie, que están señalizados para garantizar la seguridad ciudadana. Además, hay activas unas 43.000 licencias en vigor para esta práctica deportiva, que ha evolucionado en los últimos años.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha destacado que los aficionados acreditados realizan "una importante aportación para el control de ejemplares", especialmente necesaria en casos de sobrepoblación. Además, esta actividad contribuye a "fijar población rural y generar empleo".

PESCA

De igual modo, la pesca permite "mantener la actividad económica y social en los entornos rurales", a pesar de que esta se ha visto afectada por la construcción de embalases presas, que han "fragmentado los hábitat naturales".

Es por ello que la Comunidad de Madrid revisará estos espacios con el objetivo de "mejorar el mantenimiento de los ecosistemas" y de las especies autóctonas, junto a la "erradicación de las invasoras" que habitan ríos y arroyos madrileños.

Este año se han registrado cerca de 46.000 licencias en vigor de este tipo y 34 tramos fluviales, que suman cerca de 346 kilómetros habilitados para pescadores. A ellos, se añaden las aguas libres en la mayor parte del territorio autonómico, fuera de la zona truchera.