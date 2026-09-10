La Comunidad prepara un programa integral de atención sanitaria dirigido a personas con 100 años o más

Archivo - La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prepara un nuevo Programa Integral de Atención al Centenario, Sermas 100, enfocado en ofrecer cuidados sanitarios y seguimiento domiciliario y personalizado a las personas con 100 años o más, alrededor de unas 2.500 en la región.

La iniciativa ha sido anunciada este jueves por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la primera jornada del Debate del Estado de la Región que se celebra en la Asamblea regional.

Con una esperanza de vida media de 86,1 años, la más alta en la Unión Europea, desde el Gobierno regional se busca mejorar así la calidad de vida de los 'centenarios' a través de una atención específica con revisiones periódicas en domicilio, analíticas y telemonitorización, evitando así desplazamientos innecesarios a hospitales o centros de salud.

Como primer paso, se hará una identificación de mayores en este tramo de edad con el objetivo de realizar una evaluación geriátrica integral de su estado y que tendrá carácter anual. Se prestará especial atención a aspectos como la fragilidad, el estado cognitivo y funcional, la nutrición, el riesgo de caída o las situaciones de soledad.

En este sentido, el programa también incluye un plan de prevención de ingresos evitables gracias a un control intensivo de patologías comunes a esta edad como la insuficiencia cardiaca, EPOC, diabetes, infecciones respiratorias o deshidratación.

Asimismo, incluye revisiones semestrales para reducir aspectos como la polimedicación y sus efectos adversos, la nutrición y sarcopenia mediante un cribado nutricional o la suplementación cuando proceda, y ejercicio de fuerza adaptado.

Además, el Plan Caídas Cero para evitar los accidentes domésticos incorporará revisiones de las viviendas de las personas centenarias, adaptación de su entorno y fisioterapia preventiva.

Este programa se completa con líneas enfocadas en la salud mental, la detección precoz del deterioro cognitivo, la prevención de la depresión y el aislamiento, así como la atención a cuidadores mediante formación y apoyo psicológico.

Por último, se creará un Observatorio de Longevidad, con canales de investigación sobre factores asociados a longevidad extrema, iniciativas en las que participarán universidades e institutos de investigación.