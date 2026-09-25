La Comunidad prevé estrenar la automatización de la L6 de Metro en el primer trimestre de 2027

Archivo - Varias puertas de Andén colocadas recientemente, en la línea 6 del metro de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prevé estrenar la automatización de la Línea 6 de Metro de Madrid en el primer trimestre de 2027, ya que están llegando los trenes que darán servicio a la línea y se están probando ya por la noche.

Lo ha señalado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en un desayuno informativo celebrado en la capital en el que ha destacado que esta apuesta no pasa solo por la adquisición de trenes, sino que también ha supuesto la instalación de las puertas de andén además de la reforma de la estructura y el sistema eléctrico.

"Estamos entusiasmados porque es hablar del Metro del futuro. Si ustedes salen fuera, si sobretodo van a Japón, a Corea, etc., todos los metros están automatizados", ha sacado pecho el consejero, quien ha indicado que la región ya cuenta con una línea automatizada, la que da servicio en al T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Al hilo, ha insistido en que son línea "seguras" y "sin problemas" y considera que si Madrid no apostara por este tipo de sistemas estaría dejando "rezagado" a "uno de los mejores metros del mundo".

Ha destacado, además, que para poder tomar esa "decisión fundamental" el Gobierno autonómico se sentó con los trabajadores del suburbano que son "serios, responsables y que buscan el interés general" y "de su propia empresa".

"Hicimos una pequeña reestructuración de los puestos de la propia casa y hemos ido de la mano de los propios maquinistas. Aquí no se va a perder por la automatización del Metro ningún puesto de trabajo", ha garantizado.

Asimismo, ha insistido en que va a ser "mucho más segura", va a tener "más capacidad de usuarios y al mismo tiempo va a tener sobre todo una frecuencia muchísimo mayor de cada dos minutos".

Por último, sobre el mantenimiento, ha afirmado que tiene un "mantenimiento relativo" que permite poder abrir durante dos noches el fin de semana las 24 horas. Precisamente este fin de semana comienzan los cortes parciales en la Línea 6 de Metro entre Cuatro Caminos y Lucero durante 48 horas.