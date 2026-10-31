La Comunidad prevé subir un 3% los baremos del Turno de Oficio en 2027

Archivo - Entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid contempla en el proyecto de Presupuestos para 2027 un incremento del 3% lineal en todos los baremos que regulan las retribuciones de los abogados del Turno de Oficio, tanto en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita como en el resto de actuaciones profesionales de este servicio.

La subida responde al cumplimiento de las medidas recogidas en el Acuerdo de Legislatura 2024-2027 para reforzar la asistencia jurídica gratuita y el Turno de Oficio de la Comunidad de Madrid, firmado el 11 de noviembre de 2024 entre la presidenta regional y los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y del Colegio de Procuradores de Madrid.

El documento presupuestario recoge que para 2027 se propone un incremento respecto al importe consignado en 2026, con una subida lineal del 3% de todos los baremos aplicables a los letrados. Asimismo, el proyecto incluye mejoras para los procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

En concreto, dicho acuerdo recoge estas 2 medidas: Subida de 2 euros en 5 baremos (designaciones civiles y penales, apelaciones civiles y penales y módulo de violencia de género), e incremento de los Gastos de Tramitación de 6,30 euros a 7,30 euros.