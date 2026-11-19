Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los profesores en huelga se vuelven a concentrar frente a la Asamblea de Madrid en la sexta sem - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha dictado dos instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios para garantizar la neutralidad institucional y docente durante las huelgas y establecer medidas extraordinarias de refuerzo educativo ante la interrupción de las clases provocada por los paros convocados desde el pasado 14 de octubre.

Dichas instrucciones, firmadas este jueves por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, y a las que ha tenido acceso Europa Press, establecen que "el centro docente público es de todos y debe ser neutral" y subrayan que "su función es educar, no adoctrinar".

En concreto, la Consejería prohíbe al profesorado "transmitir a los alumnos sus opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que las compartan", así como utilizar clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para ganar su apoyo a alguna de las partes de un conflicto.

Tampoco se podrá animar a los estudiantes a participar en huelgas, manifestaciones o recogidas de firmas, ni realizar comentarios o señalamientos ante alumnos o familias sobre compañeros que secunden los paros o decidan trabajar.

Asimismo, se prohíbe utilizar Raíces, Roble, EducaMadrid y otros canales institucionales para difundir manifiestos o posicionamientos de parte sobre conflictos políticos, ideológicos o sindicales.

LIMITACIONES A LA PROPAGANDA Y GARANTÍAS PARA LOS DOCENTES

Las instrucciones también prohíben exhibir en fachadas, vallas o espacios comunes elementos que atribuyan al centro una adhesión institucional a partidos, organizaciones o posiciones de parte, así como utilizar las instalaciones o materiales del centro para colocar pancartas, carteles o repartir propaganda, salvo en los espacios sindicales habilitados.

No obstante, el documento precisa que "el uso por el personal de prendas, chapas, lazos u otros distintivos personales no constituye por sí solo un incumplimiento", salvo que vaya acompañado de actuaciones prohibidas dirigidas al alumnado.

La Consejería también aclara que los docentes podrán responder a las preguntas de los alumnos sobre un conflicto con información "objetiva, breve y adaptada a su edad", sin intentar convencerles de ninguna postura.

Los sindicatos podrán seguir utilizando los tablones habilitados y el correo corporativo para comunicaciones dirigidas exclusivamente al personal, sin implicar a alumnos o familias.

"El personal conserva íntegros sus derechos de huelga, libertad sindical, libertad de expresión y libertad de cátedra, en los términos de la Constitución y las leyes", subraya el documento.

Para supervisar el cumplimiento de las instrucciones, las familias, los alumnos y el personal podrán comunicar posibles incumplimientos a la dirección del centro o a la Dirección de Área Territorial (DAT). La Inspección Educativa realizará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles.

CINCO DÍAS PARA CONTABILIZAR LAS CLASES PERDIDAS

En paralelo, la Comunidad ha ordenado a los centros públicos no universitarios afectados por las huelgas que contabilicen, en un plazo de cinco días lectivos desde la recepción de las instrucciones, las sesiones no impartidas desde el 14 de octubre, desglosadas por grupos y materias, a partir de los horarios y los datos registrados en Raíces.

A partir de este diagnóstico, que deberá actualizarse mensualmente mientras persista la huelga, los departamentos didácticos y equipos docentes revisarán las programaciones para identificar los "aprendizajes imprescindibles" y reorganizar los contenidos en el tiempo lectivo restante.

Entre las medidas previstas figuran planes individuales de seguimiento para alumnos con retrasos importantes, refuerzo de la acción tutorial, materiales de trabajo autónomo, apoyos educativos y orientación académica. Si estas actuaciones resultan insuficientes, la dirección podrá solicitar de forma motivada recursos adicionales a su DAT.

En los cursos que no finalizan etapa, los aprendizajes que no puedan abordarse este año se recogerán para tratarlos al comienzo del próximo curso. En cambio, los aprendizajes imprescindibles deberán trabajarse durante el presente curso en los niveles que conducen a un título o al cambio de etapa.

Entre estos últimos figuran 6º de Primaria, 4º de ESO, 2º de Bachillerato y los cursos finales de Formación Profesional, incluido segundo de Grado Básico. También se dará prioridad al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad social.

En el caso de 2º de Bachillerato, los centros priorizarán los contenidos con mayor peso en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), aunque las instrucciones establecen que se hará "sin supresión de ninguno de ellos".

LOS DOCENTES NO TENDRÁN QUE RECUPERAR LAS HORAS DE HUELGA

Las instrucciones establecen expresamente que "no se impondrá al personal que haya ejercido el derecho de huelga la obligación de recuperar las sesiones no impartidas ni la realización, por este motivo, de horas fuera de su horario".

Asimismo, los docentes que atiendan durante la huelga a grupos que no sean los suyos no podrán impartir la materia del profesor en paro ni avanzar su programación. Para estos casos, los centros deberán disponer de materiales de repaso y trabajo autónomo.

La Consejería precisa, no obstante, que adaptar las programaciones, evaluar y atender al alumnado son funciones ordinarias del profesorado y "no tienen la consideración de recuperación de las sesiones no impartidas".

En materia de evaluación, promoción y titulación se mantendrán los criterios establecidos en la normativa vigente, aunque los profesores podrán adaptar los instrumentos de evaluación y su distribución en el tiempo para tener en cuenta las dificultades derivadas de la interrupción de las clases.

INFORMES MENSUALES A LAS DAT

Los centros remitirán mensualmente a su Dirección de Área Territorial un informe con las sesiones no impartidas por grupo y materia, las medidas adoptadas, el número de alumnos con planes individuales y las dificultades que puedan comprometer la evaluación, la titulación o el acceso a otros estudios.

Además, deberán informar a las familias a través de Raíces y Roble sobre las sesiones no impartidas y las medidas educativas adoptadas. Los informes se elaborarán con datos agregados y sin identificar a los docentes que hayan ejercido su derecho de huelga.

Al final del curso, la memoria anual recogerá una valoración de las actuaciones realizadas y de los aprendizajes pendientes, que se tendrán en cuenta en la programación del curso siguiente.