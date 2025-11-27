La Comunidad realiza más de 140 actuaciones en nidos para proteger a aves amenazadas

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, junto a miembros del Grupo de Intervención en Altura del Cuerpo de Agentes Forestales (GIAM) - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo 142 actuaciones en nidos de especies amenazadas en lo que va de año, incluidos cuatro rescates de urgencia coordinados por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), así como la colocación de anillas y emisores GPDS a 102 crías para su seguimiento.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo autonómico en un comunicado tras la visita del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, a los trabajos del Grupo de Intervención en Altura del Cuerpo de Agentes Forestales (GIAM) en la Dehesa de Navalquejigo, en Fresnedillas de la Oliva.

Novillo ha destacado el papel del equipo del GIAM, "altamente especializado" en la salvaguarda de la biodiversidad madrileña gracias a un grupo formado por 14 agentes que trabajan principalmente en árboles y cortados rocosos situados en espacios protegidos.

Los trabajos incluyen el mantenimiento de plataformas de cría de cigüeña negra, para evitar su ocupación por otras especies, y el anillamiento de buitres negros en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde se encuentra una de las mayores colonias del mundo.

El grupo también colabora con el Servicio de Control de Fauna del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con actuaciones para minimizar riesgos en el espacio aéreo. Este año se han retirado una veintena de pollos de milano y busardo ratonero, trasladados posteriormente al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente.

El GIAM mantiene además cooperación internacional y nacional, con intervenciones en el Parque Natural del Duero Internacional (Portugal), especialmente tras el incendio que afectó a 13.000 hectáreas este verano.

Asimismo, ha colaborado con otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, donde participó en la construcción de tres plataformas para buitre negro en El Cardoso de la Sierra, en la provincia de Guadalajara.