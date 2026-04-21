La Comunidad realizará este miércoles un estudio arqueológico de las vías de tranvía halladas en la Puerta de Alcalá

Operarios durante el descubrimiento de las vías del tranvía en las obras de la Puerta de Alcalá, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España).

Operarios durante el descubrimiento de las vías del tranvía en las obras de la Puerta de Alcalá, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano De Paco Serrano, ha anunciado que este miércoles se llevará a cabo un estudio arqueológico sobre las vías del antiguo tranvía aparecidas durante las obras en la Puerta de Alcalá, con el objetivo de determinar su antigüedad y valor patrimonial.

En declaraciones a los medios desde la Casa Museo Lope de Vega, De Paco ha explicado que el hallazgo será analizado por técnicos, en coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, para su correcta catalogación y posible preservación.

"Madrid es riquísima en patrimonio y tanto la Comunidad como el Ayuntamiento se caracterizan por la defensa y preservación de ese patrimonio", ha señalado el consejero, que ha insistido en la necesidad de que los expertos determinen la relevancia histórica del descubrimiento.

En este sentido, ha indicado que el estudio previsto permitirá datar los restos, cuya cronología todavía se desconoce, aunque el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha deslizado que podrían ser posteriores a 1947. "Mañana se va a hacer el análisis arqueológico", ha precisado en todo caso el consejero.

En este sentido, De Paco ha subrayado que la aparición de estos elementos no afectará al desarrollo de las obras en la Puerta de Alcalá, ya que el procedimiento habitual consiste en compatibilizar la ejecución del proyecto con la evaluación patrimonial del hallazgo. "No afectará a las obras porque lo que se hace es analizar el valor patrimonial de ese elemento", ha afirmado.

EL consejero ha defendido que la decisión sobre su conservación dependerá del criterio técnico, en función de la relevancia histórica que se determine tras el análisis. "Nuestro ánimo y el del ayuntamiento siempre es que todos los elementos que se encuentran en nuestra región sean pertinentemente catalogados y preservados en la medida que la normativa y la opinión del técnico determine", ha concluido.

SE ESTÁ SACANDO A LA LUZ TODA LA VÍA

La delegada de Obras y Equipamientos en el Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha explicado en declaraciones a los medios que los restos fueron localizados en toda la plaza, unas vías del tranvía, "que además figuraba en una de ellas una señal de que era de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)".

Así, la delegada ha precisado que la EMT se hizo cargo del tranvía existente desde 1948, por lo que, a la espera del informe definitivo, se considera que los restos podrían ser posteriores a esa fecha. "En principio creemos que son unas vías posteriores a esa fecha, 1948, pero estamos a disposición de lo que diga la Dirección General en cuanto a su tratamiento o su posible conservación", ha indicado.

Del mismo modo, García Romero ha señalado además que los trabajos están permitiendo descubrir el trazo completo del antiguo recorrido del tranvía alrededor de la plaza. "Se está sacando a la luz toda la vía porque da la vuelta entera a la plaza, no es solamente el primer trozo que apareció", ha explicado.

Sobre su posible tratamiento, ha indicado que el Ayuntamiento se ajustará al criterio técnico. "Nosotros estamos a lo que dice el informe", ha afirmado.

Romero ha explicado además que existen distintas opciones, como la conservación o la catalogación de los restos, en función de su valor. "Normalmente se catalogan y se vuelven a cerrar para que se sepa que hay unas vías de tal fecha", ha señalado, aunque ha apuntado que en algunos casos se puede optar por la musealización parcial de los restos.

Sin embargo, advierte: "Si tuviéramos que sacar todos los restos que no son de conservación por la ley de Patrimonio, y tuviéramos que dejarlo a la vía pública, pues sería muy complicado mantener un asfalto, mantener unas obras dentro de un proyecto que vamos a tener dentro de la ciudad".

Asimismo, ha puesto como ejemplo intervenciones anteriores en la ciudad, como la realizada en Plaza de España con restos vinculados al antiguo Palacio de Godoy.

En cuanto a los plazos de las obras, ha asegurado que el hallazgo no supondrá retrasos, ante la visita del Papa el próximo mes de junio. "Los plazos no van a afectar en ningún momento", ha indicado, confiando en que la Dirección General de Patrimonio emita su informe "en unos días".