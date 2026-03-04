La Comunidad realizará reparaciones en el IES Miguel de Cervantes y Rayuela tras registrar goteras por las lluvias

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que realizarán reparaciones en los Institutos de Educación Secundaria (IES) Miguel de Cervantes y Rayuela de Móstoles tras presentar "goteras moho en las paredes" por las lluvias.

Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, tras ser preguntado por la jornada de huelga que realizarán los centros educativos por "la falta de personal, suciedad y el abandono de las infraestructuras".

"Lógicamente, las lluvias han ocasionado alguna incidencia en algún instituto, en algún centro público de la Comunidad de Madrid. En este caso, la Consejería de Educación está actuando y activando los mecanismos para poder realizar esas reparaciones", ha detallado el también portavoz del Gobierno regional.

En concreto, los comités de huelga han convocado paros para este miércoles desde las 11.25 hasta las 13.15 horas en el Miguel de Cervantes y desde las 11.05 a las 13 horas en el caso de Rayuela, según los convocantes, la Asamblea de Docentes de Móstoles.

De forma paralela, se ha convocado también una concentración a partir de las 18 horas en la Fuente de los Peces de la localidad en defensa de la educación pública y de calidad para "todos los adolescentes mostoleños".

Con estas acciones, los convocantes, que cuentan con el apoyo de Menos Lectivas, buscan denunciar el "abandono institucional" a los trabajadores del centro, unas instalaciones que presentan "goteras, moho en las paredes, suciedad y basura", además de sufrir déficit de plantilla.

SERVICIOS MÍNIMOS

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha fijado unos servicios mínimos para la huelga que incluye la presencia del director y jefe de estudios --en defecto de cualquiera de ellos, el secretario del centro docente-- y un profesor más por cada 90 alumnos de enseñanza secundaria o fracción. Además, se establece un maestro o profesor por cada 25 alumnos con necesidades educativas especiales o fracción y un tercio del personal no docente de atención directa a estos alumnos.

Igualmente, deberá estar un graduado en enfermería donde exista este personal por contar con alumnos con necesidades sanitarias, un auxiliar de control e información por cada turno del centro y el 50% del personal que realice tareas de limpieza siempre que la prestación del servicio se realice por personal propio de la Comunidad de Madrid, según el acuerdo oficial publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).