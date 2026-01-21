Comunidad recalca que las auditorías en el Hospital de Torrejón muestran que no hay reutilización de material quirúrgico

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recalcado este miércoles que las auditorías llevadas a cabo en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, de titularidad pública y gestión privada, han concluido que no hubo reutilización de material quirúrgico en el centro.

Así lo ha indicado después de conocerse que la jefa de auditoría de Ribera Salud envió un correo a los jefes del hospital torrejonero con la orden de reutilizar catéteres de electrofisiología, material que es de un solo uso, para ahorrar dinero, según ha adelantado eldiario.es.

Según esta información, la jefa de auditoría admite en un correo electrónico fechado el 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba en el hospital público que gestiona esta empresa en Elche, aunque está prohibido por el riesgo de infección, e instaba al hospital de Torrejón, público de gestión privada, a hacer lo mismo "lo antes posible" para ahorrar.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recordado que el Gobierno regional ha llevado a cabo múltiples auditorias sobre la gestión del Grupo Ribera Salud en el centro torrejonero que han "negado rotundamente que en ese hospital se haya reutilizado absolutamente nada".

"Se ha seguido una traza de todo el material que ha entrado y de todo el material que se ha utilizado en los quirófanos y no hay ningún tipo de reutilización", ha remarcado el portavoz del Gobierno regional, que ha subrayado que los ciudadanos "pueden estar muy tranquilos" y seguros de que la atención que reciben en los hospitales de la Comunidad de Madrid "es de altísima calidad".

Igualmente, ha recordado que, en este caso concreto, el Hospital de Torrejón "tiene indicadores en la media o muy superiores a la media, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la gestión de las listas de espera".

En concreto, según la Comunidad, las auditorías llevadas a cabo en el centro torrejonero --más de 40 este año--, apuntan a una lista de espera por debajo de la media de centros de tamaño similar, mayor actividad --700 operaciones, casi 100.000 consultas-- y un incremento de plantilla --de 1.168 a 1.201 profesionales--.