Comunidad recalca que la huelga en Infantil es un "conflicto laboral" que debe solucionarse entre sindicatos y empresas

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha convocado una concentra - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha recalcado que la huelga indefinida en las escuelas infantiles es un "conflicto laboral" que debe solucionarse entre sindicatos y empresas

Así lo ha trasladado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, al ser preguntada por el encuentro que mantendrá este jueves con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, que el pasado 7 de abril convocó una huelga indefinida en la región.

La máxima responsable de la educación madrileña ha avanzado que informará a las profesionales de las escuelas infantiles sobre las mantenidas con sindicatos y empresas del sector durante las últimas seis semanas, así como de "todo lo que han avanzado en este sentido".

En este sentido, ha defendido que el Gobierno regional fue el primero en reunirse con las trabajadoras el pasado 25 de marzo en un encuentro donde "escucharon" sus reivindicaciones. A partir de ahí, la Consejería ha mantenido diferentes reuniones con los representantes firmantes del convenio colectivo nacional que regula sus condiciones de trabajo.

"Hemos solicitado también dos veces reunión con la ministra de Educación (Milagros Tolón), que es la entidad responsable de administración que tiene la competencia especialmente para las bajadas de ratio. No hemos obtenido respuesta", ha lamentado.

"CONFLICTO LABORAL"

Preguntada por si espera que se desconvoque la huelga indefinida tras el encuentro con las trabajadoras, la consejera de Educación ha señalado que las posturas que tienen que acercarse "serían las de los sindicatos representativos y la patronal que firmó ese convenio colectivo hace un año".

"En ese convenio colectivo es donde se reflejan las tablas salariales de estas trabajadoras, que es su principal reivindicación, además de unas tablas salariales que reflejan salarios que son desigualitarios, que son diferentes para las mismas funciones. Pero esa desigualdad no la he establecido ni tampoco la aplica la Comunidad de Madrid", ha insistido.

Sobre la gestión directa de la Comunidad de Madrid, las educadoras y maestras tienen unos salarios "muy superiores a los que refleja el convenio colectivo". Ha añadido que todas las escuelas infantiles de la región cuentan con la pareja educativa.

"Creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cumple muchas, por no decir todas, de esas reivindicaciones", ha apuntado Zarzalejo, quien ha recordado que la competencia para bajar ratios es "exclusiva" del Ejecutivo central desde el año 2020.

"Esa es la razón por la que a través de una carta, hemos escrito a la ministra para decirle que por favor convoque la Conferencia Sectorial con el fin de poder tratar este tema y de una financiación. La consecuencia directa de las bajadas de ratios es la pérdida de plazas educativas, que desde luego en la Comunidad de Madrid no estamos dispuestos a perder", ha zanjado.